FPÖ – Brucker: Hackers Jugendcollege ist eine sauteure Steuergeldvernichtungsmaschine

Wien (OTS) -

„SPÖ-Stadtrat Hackers Jugendcollege ist und bleibt eine sauteure Steuergeldvernichtungsmaschine. Fast 100 Millionen Euro sind mittlerweile in Jugendcollege und College 25+ geflossen. Jetzt präsentiert Hacker eine angebliche Erfolgsquote von 51 Prozent, verschweigt aber die entscheidenden Fragen: In welche Jobs wurde vermittelt? Wie viele davon sind dauerhafte, existenzsichernde Beschäftigungsverhältnisse? Wie lange bleiben die Teilnehmer tatsächlich in Arbeit? Und vor allem: Wie viele Teilnehmer haben tatsächlich einen Pflichtschulabschluss geschafft? Gerade das wäre bei einem derart teuren Bildungs- und Integrationsprojekt eine der entscheidenden Kennzahlen. Dass diese Zahl nicht genannt wird, spricht Bände“, erklärt der Sozialsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, zur heute präsentierten Evaluierung.

Brucker erinnert zudem daran, dass noch vor rund einem Jahr selbst eine AMS-Studie massive Kritik am Jugendcollege geübt habe. „Damals war von Qualitätsmängeln, Problemen bei der Zielerreichung, Unterrichtsausfällen und Defiziten bei der Sprachförderung die Rede. Und heute soll plötzlich alles ein großer Erfolg sein? Diese Jubelmeldung ist vollkommen unglaubwürdig.“

Für Brucker sei besonders skandalös, dass trotz enormer Kosten weiterhin ein großer Teil der Teilnehmer nicht nachhaltig in Beschäftigung komme. „Wir reden hier über zigtausende Euro Steuergeld pro erfolgreicher Vermittlung. Das ist kein Erfolg, das ist organisierte rote Geldverschwendung.“

Auch Berichte über Übergriffe auf Lehrpersonal sowie Vorwürfe über sogenannte islamische Sittenwächter vor Einrichtungen müssten endlich lückenlos aufgeklärt werden. „Ein Integrationsprojekt, bei dem solche Vorwürfe im Raum stehen, darf nicht mit immer neuen Millionen zugeschüttet werden.“

Brucker fordert daher einen sofortigen Förderstopp: „Keinen Cent mehr für Jugendcollege und College 25+. Wer dauerhaft hier bleiben will, muss Deutsch lernen, arbeiten und sich integrieren. Wer das verweigert, muss Österreich wieder verlassen. Schluss mit Hackers teurer Verhätschelungspolitik.“