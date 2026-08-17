ÖVP – Korosec: Fehlmedikation im Haus Leopoldau muss lückenlos aufgeklärt werden

Wien (OTS) -

Mit Unverständnis reagiert die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec, auf die bekannt gewordenen Vorfälle im Haus Leopoldau. Bei 20 Bewohnern soll es über einen längeren Zeitraum teilweise wiederholt zu einer falschen Medikation gekommen sein. „Wir sprechen hier von älteren und pflegebedürftigen Menschen, die in besonderem Maß auf eine sichere und verlässliche Versorgung angewiesen sind. Dass es bei der Medikamentengabe über einen längeren Zeitraum zu wiederholten Fehlern kommen konnte, darf schlicht nicht passieren“, so Korosec.

Kontrollmechanismen müssen auf den Prüfstand

Die angekündigte externe Untersuchung ist ein wichtiger und richtiger Schritt. „Dass bereits erste Maßnahmen gesetzt wurden, ist zu begrüßen. Jetzt braucht es eine lückenlose Aufklärung. Vor allem muss geklärt werden, wie diese Vorfälle trotz bestehender Kontrollen über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleiben konnten. Auch die internen Abläufe und Verantwortlichkeiten müssen dabei genau geprüft werden“, fordert Korosec.

„Dass es den Betroffenen nach aktuellem Stand gesundheitlich gut geht, ist erfreulich. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, wie ernst diese Vorfälle sind. Die Bewohner und ihre Angehörigen haben ein Recht auf volle Transparenz. SPÖ-Stadtrat Hacker ist als Präsident des Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser jetzt gefordert, für eine rasche und vollständige Aufklärung zu sorgen und sicherzustellen, dass die notwendigen Konsequenzen gezogen werden“, so Korosec abschließend.