Wien (OTS) -

Ab 20. August 2026 ist der ORF Vorarlberg im ganzen Land unterwegs und präsentiert immer am Donnerstag um 18.30 Uhr auf ORF 2 V die „Sommergespräche vor Ort“.

Ein Drittel der Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lebt in einer Gemeinde unter 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Dort zeigen sich viele Herausforderungen unserer Zeit besonders deutlich. Teuerung, Wohnen, Wirtschaft, Zusammenleben, Gesundheit und Umwelt – was will die Politik hier für die Bevölkerung verbessern? Das fragt ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger, wenn sie in verschiedenen Ortschaften zwischen Bregenzerwald und Montafon die Spitzenpolitikerinnen und -politiker aller Vorarlberger Landtagsfraktionen zum Gespräch trifft.

20. August aus Egg: Claudia Gamon (NEOS)

27. August aus Schwarzach: Mario Leiter (SPÖ)

3. September aus Bürs: Eva Hammerer und Daniel Zadra (Die Grünen)

10. September aus Koblach: Christof Bitschi (FPÖ)

17. September aus Schruns: Markus Wallner (ÖVP)

Multimediales Format

Die Gespräche werden im TV als rund 25-minütige Sendungen um 18.30 Uhr in ORF 2 V gesendet und sind anschließend auf ORF ON und ORF Sound zu finden. Zusätzlich zeigt „Vorarlberg heute“ am jeweiligen Tag eine Kurzfassung. Auch ORF Radio Vorarlberg, vorarlberg.ORF.at und die Social-Media-Kanäle begleiten die ORF-Vorarlberg-„Sommergespräche vor Ort“.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit den ‚Sommergesprächen vor Ort‘ geht der ORF Vorarlberg hinaus in die Regionen zu den Menschen. Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger stellt den jeweiligen Spitzenpolitikerinnen und -politikern jene Fragen, die die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger bewegen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Die ORF-Vorarlberg-Sommergespräche sind heuer vor Ort, mitten in fünf Gemeinden, und wir haben dort nachgefragt, was die Menschen im Alltag von der Politik spüren. Welche Maßnahmen planen die Parteiobleute ganz konkret, wenn es um Wirtschaftswachstum, Klimaschutz, Bildung, Gesundheitsversorgung und teures Wohnen geht und was kommt davon in der Bevölkerung an?“