  • 17.08.2026, 13:26:32
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FPÖ – Schütz: Nächster Skandal in Hackers Ressort zeigt massive Kontrolldefizite

Wien (OTS) - 

Nach dem erst vergangene Woche von der FPÖ Wien aufgedeckten Fall in einem KWP-Wohnheim wird nun der nächste schwerwiegende Vorfall im Verantwortungsbereich von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bekannt. Im Haus Leopoldau erhielten 20 Bewohner über einen längeren Zeitraum teilweise wiederholt eine abweichende Medikation.

„Wenn falsche Medikamentengaben über einen längeren Zeitraum unentdeckt bleiben, haben die Kontrollmechanismen eindeutig versagt. Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, dass zu wenig Personal und die damit verbundene Überlastung der Mitarbeiter ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Die Führung der Heime muss solche Missstände frühzeitig erkennen und unverzüglich melden. Gleichzeitig ist Hacker gefordert, umgehend zu handeln“, erklärt die Wiener FPÖ-Gesundheitssprecherin Angela Schütz.

Schütz fordert eine rasche Überprüfung und Verbesserung der Abläufe in den Wiener Pflegeeinrichtungen. „Es braucht ausreichend Personal, klare Meldewege und Kontrollprozesse, die in der Praxis funktionieren. Hacker kann sich nicht bei jedem neuen Vorfall auf menschliches Versagen ausreden. Wenn sich die Fälle in seinem Ressort häufen, muss er endlich die strukturellen Probleme angehen. Die Sicherheit der Bewohner muss an erster Stelle stehen!“

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