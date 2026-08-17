FPÖ-Landbauer: Immer mehr Niederösterreicher vertrauen unserem freiheitlichen Weg

St. Pölten (OTS) -

„Die Umfrage ist eine erfreuliche Momentaufnahme und für uns Freiheitliche vor allem ein klarer Auftrag: Mit voller Kraft für unsere Landsleute weiterarbeiten. Wir haben gezeigt, dass wir bereit sind, die Veränderung umzusetzen, mit der uns die Wähler beauftragt haben. Unser Kompass zeigt dabei immer in Richtung Bevölkerung. Wir machen Politik für die Niederösterreicher, für unsere Familien, unsere Arbeitnehmer und unsere Heimat und nicht für Brüssel oder das System, das sich immer weiter von den Menschen entfernt“, kommentiert FPÖ-Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die aktuelle Umfrage, wonach die Freiheitlichen gegenüber der Landtagswahl um rund sechs Prozentpunkte zulegen.

„Unser Anspruch ist eine Politik der Vernunft und des Hausverstands. Die Menschen müssen sich durch eigene Arbeit wieder etwas aufbauen können. Wir brauchen gute Arbeitsplätze, einen starken Wirtschaftsstandort und Leistung, die sich wieder lohnt. Wer jeden Tag aufsteht, arbeitet und dieses Land trägt, muss wieder spüren, dass sich sein Einsatz auszahlt. Es muss einen Unterschied machen, ob jemand Niederösterreicher ist, oder ein Ausländer, der noch nichts beigetragen hat. Unsere Aufgabe ist es, Niederösterreich so zu gestalten, dass die eigenen Landsleute im Mittelpunkt stehen“, so Landbauer, der die Bundesregierung ins Visier nimmt: „Die Bundesregierung macht derzeit genau das Gegenteil von dem, was gut für die Menschen ist. Mit immer neuen Belastungen, hohen Energiepreisen, dem Verschleppen des Asylchaos und einer Politik gegen Leistung bremst sie unseren Wirtschaftsstandort und nimmt den Menschen die Luft zum Atmen.“

Für Landbauer ist der freiheitliche Weg in Niederösterreich ein Zukunftsmodell. „Die Menschen können sich auf uns verlassen. Wir wissen, dass keine Stimme und kein Vertrauen selbstverständlich sind. Beides muss man sich durch ehrliche und geradlinige Arbeit jeden Tag verdienen. Wir Freiheitliche arbeiten für ein Niederösterreich, in dem es den Menschen besser geht, das wirtschaftlich stark und sicher ist und auf das wir mit Stolz sagen können: Das ist unsere Heimat, dafür arbeiten und kämpfen wir“, so Landbauer.