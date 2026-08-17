MA 44 – Bäder: Rainer Hauswirth wird neuer Abteilungsleiter

Wien (OTS) -

Mit 1. September 2026 übernimmt Rainer Hauswirth die Leitung der MA 44 – Bäder. Magistratsdirektor Dietmar Griebler überreichte dem studierten Volkswirt im Beisein von Personal- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky sowie dem Vertreter der Younion_Die Daseinsgewerkschaft, Wolfgang Jelinek, das Bestellungsdekret. Der derzeit noch amtierende Abteilungsleiter Hubert Teubenbacher, der die MA 44 seit November 2009 leitet und mit Juni 2014 auch die Bereichsleitung für Bildungsinfrastruktur zusätzlich übernommen hat, geht mit Ende August dieses Jahres in Pension. Rainer Hauswirth setzte sich bei der Ausschreibung für die Nachfolge als bestgeeigneter Kandidat durch.

„Die Wiener Bäder sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Lebensqualität in unserer Stadt. Sie bieten Raum für Sport, Erholung, Gesundheit und soziale Begegnung für Millionen Badegäste jedes Jahr. Mit Rainer Hauswirth übernimmt ein ausgewiesener Kenner der Wiener Stadtverwaltung und der MA 44 die Leitung der Abteilung. Durch seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Infrastruktur, Klima und Energie bringt er beste Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Weiterentwicklung der Abteilung und die Umsetzung des Bäderbauprogramms konsequent voranzutreiben. Gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen der Wiener Bäder wird er die Herausforderungen der Zukunft in den Bereichen Klimaanpassung, Infrastrukturmodernisierung und Servicequalität gestalten“, betonte Stadtrat Jürgen Czernohorszky bei der Dekretüberreichung in der MA 44.

Werdegang Rainer Hauswirth

Rainer Hauswirth wurde in Wien geboren. Nach der Matura in Wien studierte er Volkswirtschaft an der Universität Wien. Bereits während seines Studiums sammelte er berufliche Erfahrungen am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Von 2001 bis 2007 war er als wissenschaftlicher Referent am Wissenschaftszentrum Wien tätig.

Mit 2. Jänner 2008 trat Hauswirth in den Dienst der Stadt Wien ein und war zunächst in der MA 18 – Stadtentwicklung und Stadtplanung als Referent für Stadtforschung und Raumanalyse tätig. Von 2013 bis 2024 war Rainer Hauswirth in mehreren Geschäftsgruppen tätig, wo er schwerpunktmäßig vor allem für Bildungsinfrastruktur, die Wiener Bäder sowie Klima- und Energieagenden verantwortlich war. In der Geschäftsgruppe „Klima, Umwelt, Demokratie und Personal“ übernahm er ab Juli 2022 zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Büroleiters.

Seit Mai 2024 ist der zukünftige Abteilungsleiter in der MA 44 – Bäder tätig. Dort begann er als Referent der Bereichsleitung für Bildungsinfrastruktur und für Klimaangelegenheiten. Seit März 2025 ist er zusätzlich als stellvertretender Dienststellenleiter sowie als Gruppenleiter für Klimaangelegenheiten, Bildungsinfrastruktur, Personalmanagement sowie Informations- und Kommunikationstechnologien tätig.

Mit seiner langjährigen Verwaltungserfahrung, seiner strategischen Kompetenz und seiner umfassenden Kenntnis der Wiener Bäder übernimmt Hauswirth mit Anfang September 2026 nunmehr die Gesamtleitung der MA 44.

Dank an den amtierenden Abteilungsleiter

Der Dank aller Anwesenden galt dem derzeit noch amtierenden Leiter der MA 44, Bereichsleiter Hubert Teubenbacher, für dessen langjährige und engagierte Tätigkeit an der Spitze der Wiener Bäder. Durch seinen Einsatz konnten zahlreiche Modernisierungsmaßnahmen auch in der Bildungsinfrastruktur umgesetzt und die Wiener Bäder als wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge erfolgreich weiterentwickelt werden.

Für diese Leistungen sprachen Magistratsdirektor Dietmar Griebler, Stadtrat Jürgen Czernohorszky sowie die Vertreter*innen der Personalvertretung ihren besonderen Dank aus.

Über die MA 44 - Bäder

Die MA 44 – Bäder verfügt über rund 450 ständige Mitarbeiter*innen und 400 Saisonmitarbeiter*innen, betreibt und verwaltet drei Hallen-, zehn Frei-, neun Kombi-, elf Familien- sowie vier Saunabäder und sorgt damit für ein vielfältiges Angebot an städtischen Bäder Wiens für die Wienerinnen und Wiener. https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder