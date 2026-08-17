Theater, Lesungen, Kabarett und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Donnerstag, 20. August, liest Anja Rauter ab 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Baden aus ihrem neuen, in Triest angesiedelten Sommerkrimi „Alibi al dente“. Die Lesung findet bei Schönwetter im Garten bzw. bei Schlechtwetter im Trauungssaal statt. Nähere Informationen unter 02252/86800-545, e-mail [email protected] und www.buecherei-baden.at.

Ebenfalls am Donnerstag, 20. August, setzt der diesjährige „Kultursommer Semmering“ sein Programm ab 15 Uhr im Panhans mit „Tolstoi – Szenen einer Ehe“ fort: Barbara Petritsch und Nicolas Brieger übertragen dabei in ihrer szenischen Lesung den Roman „Krieg und Frieden“ auf das bewegte Privatleben Leo Tolstois. Am Freitag, 21. August, folgt zunächst ab 11 Uhr auf der Aussichtsterrasse des Sporthotels ein Künstlergespräch mit Andrea Eckert unter dem Motto „Einblicke mit Ausblick“, ehe die Schauspielerin ab 15 Uhr im Panhans Terrence McNallys Theaterstück „Meisterklasse“ auf die Bühne bringt. Am Samstag, 22. August, lassen Maria Köstlinger und Jürgen Maurer ab 15 Uhr im Panhans in „Einfach Simpl – Ewig Heutiges aus der Wiener Kabarettgeschichte“ Fritz Grünbaum, Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Louise Martini, Hugo Wiener u. a. zu Wort kommen.

Am Sonntag, 23. August, widmen sich dann Gioia Osthoff und Devid Striesow ab 11 Uhr im Panhans in „Mein schwarzer Teufel“ Anna und Sigmund Freud, bevor Heinz Marecek ab 15 Uhr im Kulturpavillon mit „Anekdoten nach Noten“ in die Welt der Primadonnen und Tenöre eintaucht; dazu bringt Florian Krumpöck auf dem Klavier einige der bekanntesten Opernfantasien und Opernparaphrasen Franz Liszts zu Gehör. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Am Freitag, 21. August, wird auf Schloss Kirchstetten erstmals ein Kabarettabend geboten, wenn Gernot Kulis ab 20 Uhr sein neues Comedy-Programm „Ich kann nicht anders“ serviert. Nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail [email protected] und www.schloss-kirchstetten.at.

Das Institut für Medienarchäologie (IMA) lädt am Freitag, 21., und Samstag, 22. August, zum Jubiläumsprojekt „IMA 20+“ in das AKW Zwentendorf. Das stillgelegte Kraftwerk verwandelt sich dabei in einen begehbaren Kunst- und Erfahrungsraum mit einem eigens entwickelten Kunstparcours, Science-Fiction-Erzählungen, Konzerten, Klanginstallationen sowie einer Konzertinstallation. So bewegen sich die Besuchenden in der „Storywelt der RV IMA“ nicht nur durch Räume, sondern auch durch mediale Schichten und technologische Erinnerungsspuren im Hinblick auf die Vergangenheit der analogen Medientechnologien, die Gegenwart digitaler Kontrollsysteme und mögliche Zukunftsszenarien technologischer Gesellschaften. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter e-mail [email protected] und https://ima.or.at/de/projekt/ima20plus.

„Handwerk unter Sternen“ bietet am Samstag, 22. August, ab 18 Uhr im Brandlhof in Radlbrunn neben Schmuckmanufakturen, Ateliers, Werkstätten etc. auch eine spektakuläre Feuershow der Vagantinnen und Vaganten des Theater Irrwisch im Kulturpavillon. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0676/4391652 und e-mail [email protected].

Mit „Amoi ois“ präsentiert Walter Kammerhofer am Samstag, 22. August, ab 19.30 Uhr in der Burgarena Reinsberg ein Best-of seiner Kabarettprogramme. Am Sonntag, 23. August, bringt dann das theater tabor aus Oberösterreich für Kinder ab fünf Jahren „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ auf die Bühne der Burgarena; Beginn ist um 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Kabarett steht auch am Sonntag, 23. August, im Nationalpark Thayatal auf dem Programm, wo Nina Hartmann ab 10 Uhr im Nationalparkhaus in Hardegg ihre kabarettistisch-musikalischen „Good Weibrations“ erklingen lässt. Nähere Informationen und Karten unter 02949/7005 und e-mail [email protected].

Schließlich schickt das Theater im Neukloster heuer mit „Schneewittchen“ in einer Open-Air-Version von Irene und Florian Scherz nach den Gebrüdern Grimm einen Märchenklassiker auf Tournee durch Wiener Neustadt; Premiere ist am Dienstag, 25. August, ab 17.30 Uhr am Spielplatz beim Seehof. Folgetermine: 26. August am Spielplatz Zehnergasse, 27. August in der Robert-Stolz-Siedlung, 1. September vor der Volksschule Rudolf Wehrl, 2. September am Spielplatz Breitenauer Siedlung sowie 3. September vis-a-vis der Otto Glöckel Schule in der Döttelbachsiedlung; Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist im Rahmen des „Wiener Neustädter Kultursommers“ frei; nähere Informationen unter 0676/4292680, e-mail [email protected] und www.theaterimneukloster.at.