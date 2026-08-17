Wer am besten spielt, fährt gratis: Taxi 40100 bringt mit „Taxi Road" ein Gewinnspiel in die App

Wien (OTS) -

Die Taxivermittlerin Taxi 40100 erweitert ihre App um ein unterhaltsames Highlight: Mit „Taxi Road" hält ein kostenloses Gewinnspiel Einzug in die beliebte Mobilitäts-App. Wer das Steuer in die Hand nimmt und auf der Highscore-Liste nach oben fährt, kann attraktive Gutscheine für Taxi-Fahrten gewinnen.

„Taxi Road" ist ab sofort im Menü der Taxi 40100-App verfügbar. Das Spiel richtet sich an alle Nutzerinnen und Nutzer, die nicht nur mobil unterwegs sind, sondern auch in ihrer Freizeit ein bisschen Fahrspaß suchen und dabei Gutscheine für die nächsten Taxifahrten gewinnen wollen.

„Das Prinzip ist simpel: Je mehr Punkte im Spiel gesammelt werden, desto höher die Platzierung in der Highscore-Liste. Die besten Spielerinnen und Spieler werden mit Gutscheinen für Taxi-Fahrten über die Taxi 40100 App belohnt“, weiß Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100.

Die Gutscheine werden entsprechend der Platzierung in der Highscore-Liste vergeben:

1. Platz: Gutscheine im Wert von EUR 100,00

2. Platz: Gutscheine im Wert von EUR 50,00

3. Platz: Gutscheine im Wert von EUR 20,00

4. bis 20. Platz: je ein Gutschein im Wert von EUR 5,00

Alle Gutscheine sind für Bestellungen von Taxi-Fahrten über die Taxi 40100 App einlösbar. Die Ermittlung der Gewinner findet jeweils montags statt. Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.

Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen natürlichen Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr mit Wohnsitz in Österreich offen. Ein Kauf oder die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ist nicht erforderlich. Das Gewinnspiel stellt kein konzessionspflichtiges Glücksspiel im Sinne des österreichischen Glücksspielgesetzes dar.

So einfach geht's:

Taxi 40100 App downloaden und Registrierung durchführen bzw. Taxi 40100 App öffnen Im Menü „Taxi Road" auswählen Nickname auswählen Spielen, Punkte sammeln und auf der Highscore-Liste bis ganz nach oben klettern Achtung: eine Registrierung in der APP ist erforderlich, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können

„Taxi Road macht aus jeder Wartezeit ein Spiel. Und mit etwas Glück ist die nächste Taxifahrt gratis“, so Hruza abschließend.

FAQ – Alle wichtigen Infos zu „Taxi Road" auf einen Blick