Keimfalle Smartphone: Drei startet am 17. August kostenloses HandySpa.

Wien (OTS) -

Smartphones begleiten uns praktisch rund um die Uhr: beim Telefonieren, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Essen, im Büro oder zu Hause. Was viele nicht wissen: Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sich auf Mobiltelefonen unzählige Bakterien und andere Mikroorganismen ansammeln. Forschende bezeichnen Smartphones deshalb sogar als potenzielle „mikrobielle Plattformen“ beziehungsweise Keimreservoire.

Drei bietet deshalb ab 17. August in 39 Drei Shops einen besonderen Service an: die kostenlose Smartphone-Reinigung in einer UV-Reinigungsbox. Das sogenannte „HandySpa“ entfernt Viren und Keime, dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung. Reservierungen sind nicht erforderlich.

Mehr auf www.drei.at/HandySpa.

Smartphones sammeln Keime des Alltags.

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass Mobiltelefone regelmäßig mit unterschiedlichen Mikroorganismen belastet sind. In einer 2024 veröffentlichten Studie wurden auf rund 61 Prozent der untersuchten Smartphones Mikroorganismen nachgewiesen. Gefunden wurden unter anderem Staphylokokken, Streptokokken, Pilze und E.-coli-Bakterien. (International Journal of Biomedical and Clinical Research 2024 Volume 1, Issue 4 https://short-url.cc/1ByX4 )

Eine umfassende wissenschaftliche Recherche kommt zum Ergebnis, dass Smartphones eine Vielzahl von Mikroorganismen beherbergen können und eine regelmäßige Reinigung beziehungsweise Desinfektion die Keimbelastung deutlich reduzieren kann. (Nature, 2022

Mobile phones are hazardous microbial platforms warranting robust public health and biosecurity protocols. https://short-url.cc/1ByXL )

„Das Smartphone ist unser wichtigster Begleiter und quasi ständig dabei. Obwohl wir es täglich dutzende Male nutzen, reinigen wir es meist deutlich seltener als andere Gegenstände unseres Alltags. Mit dem HandySpa in 39 Drei Shops bieten wir Kund:innen aller Betreiber ein kostenloses, neues Service, mit dem wir das Bewusstsein für Gerätehygiene stärken“, meint Drei CCO Günter Lischka.

Das HandySpa sorgt für Desinfektion und Sterilisation von Handys via UV Reinigungsbox und ist keine einfache „Handywaschanlage“. Insofern liegt es auch weiterhin an Kund:innen, Ketchup-Flecken am Bildschirm oder Krümel aus dem Steckplatz selbst zu beseitigen. HnadySpas in 39 Drei Shops in ganz Österreich öffnen am 17. August 2026 für Kund:innen aller Betreiber ihre „Pforten“. Infos und Adressen findet man auf www.drei.at/HandySpa

Auf einen Blick:

(Stand: August 2026)

Anlass: HandySpa als neuer Service in Drei Shops

Start: ab 17. August 2026

Eckpunkte: Drei bietet in 39 ausgewählten Drei Shops in ganz Österreich ab 17. August das sog. „HandySpa“ in Form einer UV-Reinigungsbox an, die Viren und Bakterien auf Handys entfernt. Der Service dauert rund sechs Minuten und steht Kund:innen aller Mobilfunkanbieter kostenfrei zur Verfügung.

Warum ist die Reinigung von Handys in einer UV-Box empfehlenswert?

Smartphones begleiten deren Besitzer rund um die Uhr und beherbergen häufig unzählige Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. Mithilfe des sog. „HandySpas“ werden Endgeräte innerhalb weniger Minuten von Viren und Keimen gereinigt.

Smartphones begleiten deren Besitzer rund um die Uhr und beherbergen häufig unzählige Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. Mithilfe des sog. „HandySpas“ werden Endgeräte innerhalb weniger Minuten von Viren und Keimen gereinigt. Werden im HandySpa von Drei Smartphones auch äußerlich gereinigt?

Nein, es erfolgt nur eine Reinigung von Viren und Bakterien. Die äußerliche Reinigung von Schmutz und Speiseresten ist auch weiterhin Aufgabe der Handybesitzer.

Nein, es erfolgt nur eine Reinigung von Viren und Bakterien. Die äußerliche Reinigung von Schmutz und Speiseresten ist auch weiterhin Aufgabe der Handybesitzer. Für die Nutzung von HandySpas ist keine Reservierung erforderlich.

Mehr Infos bzw. die Adressen der 39 Drei Shops, die ein HandySpa anbieten, findet man auf www.drei.at/HandySpa

Quelle: Hutchison Drei Austria GmbH

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division „3Scandinavia & Austria“ Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at