97 Prozent Weiterempfehlung: Bestzeugnis für AUVA-Spitäler und Rehazentren

Wien (OTS) -

Nach einem Unfall oder während einer Reha befinden sich Menschen im Ausnahmezustand. Umso wichtiger ist das Vertrauen in das medizinische, pflegerische und therapeutische Personal. Dieses Gefühl der Sicherheit lässt sich auch in Zahlen messen. Denn die behandelten Patient:innen stellen ihren Unfallkrankenhäusern und Rehabilitationszentren ein herausragendes Zeugnis aus.

Wie groß die Zufriedenheit mit der Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und ihren Gesundheitseinrichtungen ist, belegt die aktuelle Patient:innenbefragung 2026. Das Urteil der über 2.657 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fällt unmissverständlich aus: 98,7 Prozent bescheinigen den Unfallkrankenhäusern eine positive Behandlungsqualität.

„Die AUVA ist ein verlässlicher Partner der heimischen Wirtschaft, die unser System mit ihren Beiträgen trägt. Die vorliegenden Werte sind der eindrucksvolle Beleg dafür, dass diese Mittel punktgenau dort ankommen, wo sie gebraucht werden: Bei exzellenter medizinischer Versorgung, die verunfallte Arbeitnehmer:innen schnellstmöglich und bestens betreut wieder zurück ins Leben und in den Beruf begleitet“ , hält AUVA-Obmann Mario Watz fest.

Die regionalen Ergebnisse 2026 im Überblick

Ein genauer Blick auf die Bundesländer zeigt, dass die Spitzenmedizin dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Um der starken regionalen Verankerung der AUVA gerecht zu werden, hier die Detailergebnisse für die Standorte:

Steiermark : Das UKH Kalwang erzielt einen Wert von 99,7 % bei der allgemeinen Zufriedenheit und Weiterempfehlung. Das UKH Graz steht dem mit 97,9 % Zufriedenheit kaum nach. Die Rehaklinik Tobelbad überzeugt mit 98,2 %.



: Das UKH Kalwang erzielt einen Wert von 99,7 % bei der allgemeinen Zufriedenheit und Weiterempfehlung. Das UKH Graz steht dem mit 97,9 % Zufriedenheit kaum nach. Die Rehaklinik Tobelbad überzeugt mit 98,2 %. Oberösterreich : Das UKH Linz glänzt mit 97,8 % allgemeiner Zufriedenheit und 97,9 % bei der Behandlungsqualität.



: Das UKH Linz glänzt mit 97,8 % allgemeiner Zufriedenheit und 97,9 % bei der Behandlungsqualität. Salzburg : Das UKH Salzburg verzeichnet eine Gesamtzufriedenheit von 98,1 %. Auch die tagesklinische Versorgung wird exzellent angenommen: 97,9 % der dortigen Tagesklinik-Patienten würden sich erneut für diese Form des Eingriffs entscheiden.



: Das UKH Salzburg verzeichnet eine Gesamtzufriedenheit von 98,1 %. Auch die tagesklinische Versorgung wird exzellent angenommen: 97,9 % der dortigen Tagesklinik-Patienten würden sich erneut für diese Form des Eingriffs entscheiden. Kärnten : Hohes Niveau im UKH Klagenfurt – 97,5 % Zufriedenheit und eine hervorragende Bewertung der Behandlungsqualität mit 98,5 %.



: Hohes Niveau im UKH Klagenfurt – 97,5 % Zufriedenheit und eine hervorragende Bewertung der Behandlungsqualität mit 98,5 %. Tirol : Das Rehabilitationszentrum Häring punktet mit 97,2 % Zufriedenheit und einer hohen Weiterempfehlungsrate von 98,6 %.



: Das Rehabilitationszentrum Häring punktet mit 97,2 % Zufriedenheit und einer hohen Weiterempfehlungsrate von 98,6 %. Wien : Das Traumazentrum Wien-Meidling erreicht bei den Patient:innen 96,0 % Zufriedenheit. In der Rehabilitation (RZ Meidling) liegt die Weiterempfehlungsrate bei 96,8 %. Auch die tagesklinischen Zahlen überzeugen: Am Standort Brigittenau würden sich 98,6 % der Patienten wieder für einen tagesklinischen Eingriff entscheiden.



: Das Traumazentrum Wien-Meidling erreicht bei den Patient:innen 96,0 % Zufriedenheit. In der Rehabilitation (RZ Meidling) liegt die Weiterempfehlungsrate bei 96,8 %. Auch die tagesklinischen Zahlen überzeugen: Am Standort Brigittenau würden sich 98,6 % der Patienten wieder für einen tagesklinischen Eingriff entscheiden. Niederösterreich: Das RZ Weißer Hof verzeichnet eine starke Weiterempfehlungsrate von 91,1 % (92,5 % Gesamtzufriedenheit).

„Die Ergebnisse bestätigen das hohe fachliche Niveau und das große Engagement unserer Mitarbeitenden – und das flächendeckend in ganz Österreich. Sie zeigen zugleich, dass wir unseren Anspruch einer patientenorientierten und qualitativ hochwertigen Versorgung jeden Tag erfolgreich in die Praxis umsetzen“ , betont AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart.

Um dieses außergewöhnlich hohe Niveau auch in Zukunft zu sichern und weiter auszubauen, treibt die AUVA ihre strategische Weiterentwicklung konsequent voran. Ein zentraler Fokus liegt dabei auf dem Ausbau der tagesklinischen Versorgung: Nach dem Prinzip „ambulant vor stationär“ ermöglicht dies den Patientinnen und Patienten eine noch schnellere Genesung in den eigenen vier Wänden.

Hinweis zur Methodik: