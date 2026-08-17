  • 17.08.2026, 10:51:03
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Palazzo Dreaming - Marc Cain verzaubert mit digitaler Fashion Show

Marc Cain Fashion Show Frühjahr/Sommer 2027 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104492 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Venetien, Italien (OTS) - 

Marc Cain präsentiert seine Frühjahr/Sommer 2027 Kollektion als digitale Fashion Show unter dem Motto "Palazzo Dreaming". Die Kollektion fängt das Gefühl eines endlosen Sommers ein: leicht, sinnlich und unbeschwert. Schauplatz ist der historische Palazzo Ca' di Lista in Venetien.

Die venezianische Villa aus dem 16. Jahrhundert liegt in der malerischen Hügellandschaft zwischen Padua und Venedig. Inmitten von Fresken, symmetrisch angelegten Gärten, warmem Licht und der charaktervollen Architektur des Renaissance-Palazzos entfaltet die Kollektion ihre ganze Strahlkraft. Insgesamt 15 Models erwecken die 45 Looks in fließenden Bewegungen zum Leben. Für einen besonderen Auftritt beim Opening und Closing sorgt das international bekannte Model Faretta Radic. Das stimmige Gesamtbild wird durch ein bewusst unangestrengtes Hair- und Make-up-Konzept vollendet - natürlich, modern und von purer Leichtigkeit geprägt.

Luftige Kleider, fließende Blusen und entspannte Shorts-Looks treffen auf feminine Silhouetten, betonte Taillen und überraschend lässige Tailoring-Momente. Handwerkliche Finesse zeigt sich in den Details: Transparenzen und exquisiter Sommerstrick mit Ajour-Strukturen bringen Sinnlichkeit und Raffinesse ins Spiel. Seide, Leinen und Baumwolle unterstreichen das spürbare Gefühl von Leichtigkeit. Dazu eine Farbwelt voller Energie: Himbeerrot und Fuchsia, leuchtendes Königsblau, kräftiges Grün und Orange perfekt ausbalanciert durch Schwarz und Weiß. Florale Dessins, grafische Blüten und Animal Prints von Leo über Giraffe bis Gepard sorgen für expressive Akzente. Streifen und mondäne Statement-Hüte vollenden den Look. Beim Finale wird mit Pailletten, Transparenzen und Spitze aus Summer Vibes purer Evening-Glamour.

"Der Palazzo Ca' di Lista ist ein magischer Ort - voller Geschichte, Eleganz und italienischer Leichtigkeit. Genau dieses Gefühl wollten wir mit 'Palazzo Dreaming' einfangen. Die Kollektion feiert den Sommer mit entspannter Feminität sowie sinnlichen Silhouetten", so Marinela Oglan, Creative Director von Marc Cain.

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Marc Cain GmbH
Marc-Cain-Allee 4
72411 Bodelshausen

Fon +49.7471.709 - 0
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www.marc-cain.com

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