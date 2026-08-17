  • 17.08.2026, 10:30:33
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  • OTS0038

Wenn die Nase den Weg weist

Internationale Mantrailing-Trainer treffen sich in Wien und im AKW Zwentendorf

Weimaraner Salia am Trail
Gänserndorf (OTS) - 

Von 23. bis 26. August 2026 treffen sich bei „Trainer & Friends“ erfahrene Mantrailing-Trainer und Rettungshundeführer aus fünf europäischen Ländern in Österreich.
Die Teilnehmer trainieren gemeinsam und tauschen Erfahrungen aus.


Trainiert wird im urbanen Umfeld Wiens und an einem außergewöhnlichen Schauplatz: im AKW Zwentendorf. Für Menschen sind es zwei völlig unterschiedliche Orte – für Hunde sind es zwei völlig unterschiedliche Geruchswelten.


Initiatorin Karina Kalks beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Mantrailing und verbindet praktische Suchhundearbeit mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Gleichzeitig erscheint im Müller Rüschlikon Verlag ihr neues Buch „Dem Geruch auf der Spur“.
Es verbindet aktuelle Erkenntnisse über Geruch und Geruchswahrnehmung.

JournalistInnen sind herzlich eingeladen, „Trainer & Friends“ zu begleiten.

Rückfragen & Kontakt

Mantrail Academy Austria
Karina Kalks
Telefon: 06802322727
E-Mail: [email protected]

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