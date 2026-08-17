Mehr als 1.500 Ehrenamtliche in den Pflegezentren der NÖ LGA

St. Pölten (OTS) -

Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Pflege- und Betreuungszentren der NÖ Landesgesundheitsagentur. Freiwillige unterstützen die Teams in den Häusern mit Zeit und tragen damit wesentlich dazu bei, den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner zu bereichern. Ob Gespräche, gemeinsame Spaziergänge oder Gesellschaftsspiele, basteln, kleine Besorgungen oder die Teilnahme an Unternehmungen und Ausflügen: Ehrenamtliche schaffen Momente, die verbinden und Freude schenken. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Ehrenamtlichen wieder steigt. Immer mehr Menschen entscheiden sich für ein ehrenamtliches Engagement in den Pflege- und Betreuungszentren. Während im vergangenen Jahr noch rund 1.400 Ehrenamtliche tätig waren, engagieren sich aktuell bereits rund 1.500 Menschen und leisten damit einen wertvollen Beitrag für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Kürzlich wurde im PBZ Korneuburg eine neue Ehrenamtstafel vorgestellt. Die drei Tafeln wurden von Bewohner Erich Nowack gemeinsam mit Ehrenamts-Mitarbeiter Heinz Hoffmann gestaltet und präsentieren die engagierten Freiwilligen des Hauses. Die dazugehörigen Bilder hat Erich Nowack selbst gemalt. Die Ehrenamtstafel im PBZ Korneuburg ist im Erdgeschoß nahe der Cafeteria vor dem Friseursalon zu besichtigen und erinnert eindrucksvoll daran, wie wertvoll freiwilliges Engagement für das Leben in den Pflege- und Betreuungszentren ist.

„Unsere Ehrenamtlichen sind eine große Bereicherung für die Bewohnerinnen und Bewohner und unterstützen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich. Mehr als 1.500 Ehrenamtliche leisteten in den Pflegezentren über 175.000 Stunden im vergangenen Jahr. Das Beispiel Korneuburg steht stellvertretend für das große Engagement zahlreicher Freiwilliger in den Pflege- und Betreuungszentren der NÖ Landesgesundheitsagentur“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Sie unterstreicht: „Die ehrenamtlichen Tätigkeiten sind von unschätzbarem Wert und tragen maßgeblich dazu bei, das soziale Umfeld und die Betreuung in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren zu bereichern. Dafür wollen wir uns herzlich bedanken.“

Im PBZ Korneuburg engagieren sich aktuell 22 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein unverzichtbarer Beitrag für den Kaufmännischen Direktor Christian Seidl und die stellvertretende Pflegedirektorin Suzana Saric – und auch Julia Zeller, Managerin Ehrenamt und Alltagsbegleitung, betont die Bedeutung des freiwilligen Engagements: „Der Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unbezahlbar und eine große Bereicherung für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Sie bringen nicht nur Abwechslung und Freude, sondern auch Wärme in ihren Alltag. Zusätzlich sind sie eine enorme Stütze bei Ausflügen oder Veranstaltungen.“

Die Aufgaben in den NÖ Pflegezentren sind vielfältig und abwechslungsreich. Unter anderem zählen dazu: Zeit für Gespräche, Begleitung bei Spaziergängen und kleinen Einkäufen, Aktivitäten wie Basteln, Musizieren oder gemeinsames Lesen. Die Tätigkeiten schaffen Nähe, fördern soziale Kontakte und stärken das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner.

Die NÖ Landesgesundheitsagentur legt großen Wert darauf, ihre Ehrenamtlichen bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. So gibt es bereits vor dem Einstieg Erstgespräche und Schnuppertage, um so einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit zu erhalten. Freiwillige werden in das Team eingebunden und profitieren von kostenlosen Weiterbildungsangeboten. Zudem stellt die NÖ LGA ein kostenloses Mittagessen sowie einen Fahrtkostenersatz zur Verfügung. Gemeinsame Feste und Feiern fördern den Austausch und stärken das Miteinander. So schafft die NÖ LGA optimale Rahmenbedingungen, damit sich Ehrenamtliche willkommen fühlen, gut vernetzt sind und ihre wertvolle Arbeit mit Freude ausüben können. Dadurch profitieren auch die Bewohnerinnen und Bewohner.

Wer sich engagieren möchte, findet auf der Webseite der NÖ LGA alle Informationen: https://ehrenamt.noe-lga.at/. Die Pflege- und Betreuungszentren freuen sich über alle, die sich gerne einbringen möchten.

Weitere Informationen beim NÖ LGA Medienservice: [email protected]