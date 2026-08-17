Lotto: Sechsfachjackpot am Mittwoch, es geht um 7,2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Die aktuelle Jackpotserie bei Lotto “6 aus 45” hat sich am Sonntagabend nochmals verlängert. Aus dem Lotto-Trichter rollten zwar gleich sechs sogenannte “Geburtstagszahlen”, also Zahlen von 1 bis 31. Allerdings hatte niemand genau die Kombination der Zahlen 5, 14, 22, 25, 29 und 31 auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Sechsfachjackpot, im Topf liegen dann 7,2 Millionen Euro.

Es gab zwei Gewinne beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier geht je ein Gewinn mit mehr als 85.000 Euro nach Oberösterreich und in die Steiermark. Einmal fehlte die 25 auf die “sechs Richtigen”, einmal die 29, beide Gewinne wurde jeweils mit einem Quicktipp erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der ersten der beiden Ziehungen ebenfalls keinen Sechser. Hier wurde die Gewinnsumme auf die 66 LottoPlus Fünfer aufgeteilt, die jeweils 4.100 Euro erhalten. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es allerdings einen bzw. eine Solo-Gewinner:in. Hier war im siebten von zehn gespielten Tipps die richtige LottoPlus Kombination angekreuzt. Der Gewinn mit knapp 198.000 Euro wandert in die Steiermark. Bei LottoPlus am Mittwoch geht es wieder um 200.000 Euro pro Ziehung.

Joker

Bei der vergangenen Joker-Ziehung durften sich dieses Mal gleich drei Spielteilnehmer:innen über die richtige Joker-Kombination freuen. Je ein Gewinn mit mehr als 81.000 Euro geht hier nach Wien, in die Steiermark und an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in, der/die via win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.



Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, den 16. August 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen