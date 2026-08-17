  • 17.08.2026, 10:00:35
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  • OTS0029

EINLADUNG ZUM VIENNALE SOMMER-PRESSEGESPRÄCH

Anzeigentafel, auf der der Termin des diesjährigen Filmfestivals Viennale zu sehen ist: 22.10. bis 3.11.2026
Wien (OTS) - 

Anlässlich der bevorstehenden 64. Viennale (22. Oktober bis 3. November 2026) möchten wir Sie gern auf den Termin unseres traditionellen Sommergesprächs hinwiesen.

SOMMER-PRESSEGESPRÄCH VIENNALE 2026
am Freitag, 28. August um 9.30 Uhr
Ort: Volksgarten Pavillon, 1010 Wien

Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi präsentiert einen ersten Ausblick auf das Filmprogramm mit den Schwerpunkten des diesjährigen Festivals und stellt die Plakat-Sujets der Viennale 2026 vor.

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit besten Grüßen,
Ihr Viennale Presseteam

Rückfragen & Kontakt

Viennale Presse
Telefon: +43 (0)1 5265947
Fredi Themel DW 30
Hannah Shong DW 38
E-Mail: [email protected]
Leonie Wimmer DW 20 (Akkreditierungen)
E-Mail: [email protected]
Website: viennale.at

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Anhang

Vorschau Bild von Anzeigentafel, auf der der Termin des diesjährigen Filmfestivals Viennale zu sehen ist: 22.10. bis 3.11.2026 [Bild, 35.43KB]

Viennale Film Festival

Rückfragen & Kontakt

Viennale Presse
Telefon: +43 (0)1 5265947
Fredi Themel DW 30
Hannah Shong DW 38
E-Mail: [email protected]
Leonie Wimmer DW 20 (Akkreditierungen)
E-Mail: [email protected]
Website: viennale.at

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