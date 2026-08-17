Immonow erweitert Führungsteam

Wien (OTS) -

Ing. Samuel Krivic, MSc, rückt in die Geschäftsführung der Immonow Services GmbH (Immonow) auf. Der erfahrene IT- und Digitalisierungsexperte war bereits seit 2022 als Prokurist und Chief Operating Officer des Unternehmens tätig. Chief Technology Officer Christian Charzewski erhält die Prokura.

Immonow ist eine Tochtergesellschaft der Raiffeisen Immobilien Vermittlung. Als solche ist sie für Digitalisierung, Innovation und Softwareentwicklung bei Raiffeisen Immobilien, Österreichs größtem Maklerverbund, zuständig. Als Geschäftsführer verantwortet Samuel Krivic künftig gemeinsam mit dem bisherigen Allein-Geschäftsführer Ing. Mag. (FH) Peter Weinberger die weitere strategische und operative Entwicklung von Immonow. Im Mittelpunkt stehen dabei die praxisorientierte Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie die Entwicklung effizienter und nachhaltiger IT-Lösungen für die Raiffeisen Immobilien Organisation.

Krivic verfügt über langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Immobilienwirtschaft, Informationstechnologie und Prozessmanagement. Nach seiner Ausbildung zum Informationstechniker mit Schwerpunkt Internet- und Medientechnik sammelte er Berufserfahrung in unterschiedlichen IT-Funktionen.

2017 wechselte Krivic zu Raiffeisen Immobilien, wo er 2018 gemeinsam mit Mag. Michael Mack, MA, MRICS die Software-Tochter Immonow mitgründete. Ab 2019 war er als Business Manager bei Immonow tätig, im Jahr 2022 übernahm er als Prokurist die operative Verantwortung. Parallel dazu leitet er den Bereich Betriebsmanagement & IT bei Raiffeisen Immobilien Treuhand. Im Juni 2025 schloss Krivic das Masterstudium Management & IT – Strategie, Technologie und Management an der Donauuniversität Krems ab.

Mit dem neuen Führungsteam setzt Immonow auf Kontinuität und langjährige interne Expertise. Krivic bringt sowohl fundiertes technisches Know-how als auch umfassende Kenntnisse der Abläufe und Anforderungen in der Immobilienwirtschaft in seine neue Funktion ein. Prokurist Christian Charzewski ist seit der Gründung von Immonow im Jahr 2018 technisches Mastermind hinter sämtlichen Software-Lösungen.

Christian Charzewski startete seine Karriere in der Informationstechnologie 2005 als selbständiger Softwareentwickler. 2009 gründete er sein eigenes IT-Unternehmen. 2018 kam er zu Raiffeisen Immobilien, wo er wesentlich dazu beitrug, die Immonow Services gemeinsam mit Mack und Krivic aufzubauen. Seit 2022 ist er als CTO für die gesamte technische Produktentwicklung verantwortlich. Der passionierte Softwareentwickler trug maßgeblich zur Kreation aller Produkte der Immonow bei.