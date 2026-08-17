  • 17.08.2026, 10:00:36
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Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich

Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Gruppenleiterin Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Takács und BFA-Direktor Maier, 18. August 2026, 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Michael Takács und BFA-Direktor Gernot Maier präsentieren aktuelle Fakten.

Wann: 18. August 2026, 10 Uhr

Wo: Hof der Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4r79e666

Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich



Datum: 18.08.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Hof der Rossauer Kaserne


Schlickplatz 6

1090 Wien





 Rückfragen & Kontakt 
Bundesministerium für Inneres
 Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
 Pressesprecher des Bundesministers
 Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
 [email protected]
 https://www.bmi.gv.at
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 [Dienstag, 18.08.2026, 10:00] 
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