Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Michael Takács und BFA-Direktor Gernot Maier präsentieren aktuelle Fakten.

Wann: 18. August 2026, 10 Uhr

Wo: Hof der Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4r79e666

Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich

Datum: 18.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Hof der Rossauer Kaserne

Schlickplatz 6

1090 Wien