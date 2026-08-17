- 17.08.2026, 10:00:36
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Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Gruppenleiterin Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Takács und BFA-Direktor Maier, 18. August 2026, 10 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig, Bundespolizeidirektor Michael Takács und BFA-Direktor Gernot Maier präsentieren aktuelle Fakten.
Wann: 18. August 2026, 10 Uhr
Wo: Hof der Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6, 1090 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/4r79e666
Fakten zu einer harten und gerechten Asylpolitik in Österreich
Datum: 18.08.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Hof der Rossauer Kaserne
Schlickplatz 6
1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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