SPÖ-Seltenheim: „FPÖ fordert jetzt Rückholung von Straftätern nach Österreich – skurriler wird’s nimmer“

Wien (OTS) -

Für Verwunderung sorgt bei SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim die Forderung der FPÖ, den verurteilten syrischen Ex-Polizeichef aus Syrien nach Österreich zurückzuholen. „Skurriler wird’s nimmer: Jahrelang fordert die FPÖ, straffällige Ausländer außer Landes zu bringen – und jetzt verlangt sie mit aller Kraft, einen verurteilten Straftäter nach Österreich zu holen. Das kann man nicht erfinden. Die FPÖ ist ein Wendehals sondergleichen. Hauptsache, Kickls Truppe kann laut ‚dagegen‘ schreien“, so Seltenheim am Montag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Ist das jetzt die neue Linie der FPÖ? Kriminelle Ausländer sollen nicht mehr außer Landes gebracht, sondern sogar nach Österreich geholt werden? Welche verurteilten Straftäter will die FPÖ als Nächstes ins Land holen?“, fragt Seltenheim. „Bei diesem Zickzack-Kurs darf man gespannt sein, welche Forderung morgen von der FPÖ kommt.“ (Schluss) bj/ash