Die politischen Sommergespräche 2026 in „Niederösterreich heute“

St. Pölten (OTS) -

Anlässlich der heurigen politischen Sommergespräche hat der ORF Niederösterreich eine Umfrage in Auftrag gegeben. Wie liegen die Parteien in der Sonntagsfrage knapp eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl, welche Themen sind für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher von besonderer Relevanz und welche Antworten hat die Politik darauf? Diese Fragen werden mit den Chefinnen und -chefs der fünf im Landtag vertretenen Parteien erörtert. Die Sommergespräche gehen von 19. August bis 3. September um 19 Uhr in „NÖ heute“ in ORF 2/N auf Sendung. Die Interviews werden abwechselnd von Chefredakteurin Claudia Schubert und Katharina Bernhart geführt.

Die Termine im Detail:

19. August Indra Collini/NEOS

24. August Helga Krismer/Die Grünen

27. August Sven Hergovich/SPÖ

31. August Udo Landbauer/FPÖ

03. September Johanna Mikl-Leitner/ÖVP

Chefredakteurin Claudia Schubert: „Knappe Kassen, der Umbau des Gesundheitssystems und die schwächelnde Wirtschaft - das sind nur einige Beispiele für die großen Herausforderungen, die wir derzeit haben.“

Katharina Bernhart: „Wir wollen wissen, welche Antworten die Parteien auf die drängenden Fragen haben. Welche konkreten Vorhaben gibt es für die nächsten Monate und was ist gelungen beziehungsweise, was würden sie aus heutiger Sicht anders machen?“

Die Gespräche werden am Ausstrahlungstag live on tape aufgezeichnet. In allen Medien des ORF Niederösterreich wird ausführlich über die politischen Sommergespräche berichtet: Auf Radio Niederösterreich und auf noe.ORF.at genauso wie auf den Social-Media-Kanälen. Auf Instagram wird die Community einbezogen, mit der Möglichkeit, Fragen an die Politikerinnen und Politiker zu stellen. Zudem sind die Sommergespräche als Podcast und auf ORF ON abrufbar.

Details zur Umfrage des IFDD im Auftrag von ORF Niederösterreich sind ab Montag, 17. August 2026, auf noe.ORF.at abrufbar.