  • 17.08.2026, 09:12:03
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FPÖ-Antauer: „Rot-weiß-roter Pass ist kein Geschenkartikel! Bund muss Gesetzesnovelle liefern"

Bereits 1.871 Einbürgerungen bis Ende Juni 2026 in NÖ

Sankt Pölten (OTS) - 

„Asyl ist Schutz auf Zeit und keine Eintrittskarte für die österreichische Staatsbürgerschaft. Der österreichische Pass ist ein absolutes Privileg und kein Ramschartikel“, stellt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer klar und verweist auf 1.871 Einbürgerungen in NÖ bis Ende Juni 2026 (plus 44,6 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025). Hochgerechnet auf das Jahr 2026 sind das über 3.700 Einbürgerungen in NÖ. Bundesweit wurden im ersten Halbjahr 2026 13.700 Menschen eingebürgert, 9.750 Personen haben ihren Wohnsitz in Österreich. Top-Nationen: Syrien, Afghanistan, Iran.

Der Bund müsse endlich eine Gesetzesnovelle liefern. „Die Länder müssen die Bundesvorgaben vollziehen und die vom Bund vorgesetzte Suppe auslöffeln. Das kann es nicht sein“, so Antauer weiter und fordert: „Der legale Aufenthalt in Österreich muss auf 20 Jahre erweitert werden. Ursprüngliche Asylwerber, Geduldete, Vertriebene und illegale Migranten sollen gar keine Möglichkeit zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft erhalten. Diese Gruppen sind niemals in unser Land gerufen worden und schwimmen jetzt auf der 2015er-Asylwelle mit. Die FPÖ hat immer genau davor gewarnt“, so Antauer weiter.

Zudem fordert Antauer strengere Prüfungen der Lebensführung sowie des Einkommens und der Steuerabgaben: „Wir brauchen Nettozahler und keine Personen, die erst wieder unseren fleißigen Steuerzahlern auf der Tasche liegen.“

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