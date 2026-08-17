  • 17.08.2026, 09:03:32
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  • OTS0017

Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

231 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 16. August 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, zwei Leichtmotorrad-Lenker, ein E-Bike-Lenker und ein Fahrrad-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Freitag, 14. August 2026, im Bezirk Kufstein, Tirol, bei dem ein oben erwähnter Leichtmotorrad-Lenker getötet wurde. Der 19-jährige Leichtmotorrad-Lenker wollte bei einer Kreuzung einen Pkw überholen, welcher jedoch beabsichtigte nach links einzubiegen. Während des Abbiegevorganges prallte er gegen das Fahrzeug und wurde vom Leichtmotorrad geschleudert. Der 19-Jährige verstarb noch and er Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Am Wochenende verunglückten vier der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Landestraße B, auf einer Landesstraße L und auf einer Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark, zwei in Tirol und je einer in Salzburg und im Burgenland beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und nichtangepasste Geschwindigkeit und in je einem Fall eine gesundheitliche Beeinträchtigung, eine Missachtung von Ge- und Verboten und Überholen. Drei tödliche Unfälle waren Alleinunfälle und drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 16. August 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 231 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 253 und 2024 214.

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