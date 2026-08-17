20 Jahre NÖ Frauenlauf

St. Pölten (OTS) -

Am Sonntag, 6. September, geht der NÖ Frauenlauf bereits zum 20. Mal über die Bühne – heuer wieder im Sportzentrum NÖ rund um den Ratzersdorfer und Viehhofner See. Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister lädt alle sportbegeisterten Frauen herzlich zur Teilnahme ein: „Egal ob jung oder alt, ob Anfängerin, Hobbysportlerin, Profiläuferin oder Nordic Walkerin – jede ist willkommen. Gemeinsam können wir mit unserer Teilnahme ein starkes Zeichen setzen und die Aktion ‚Laufen gegen Krebs‘ aktiv unterstützen.“

Die Initiative „Laufen gegen Krebs“ sammelt für jeden zurückgelegten Kilometer Spenden, die an die Krebshilfe NÖ sowie an die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes gehen. Beim letztjährigen Lauf konnten dank 3.046 Teilnehmerinnen in St. Pölten 28.120 Euro für den Kampf gegen den Krebs gesammelt werden. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2013 wurden bereits 939.811,44 Euro erlaufen.

Der NÖ Frauenlauf wurde 2006 mit 120 Teilnehmerinnen gestartet und hat sich innerhalb von zwei Jahrzehnten zu einer Veranstaltung entwickelt, die nun die größte Laufveranstaltung in Niederösterreich darstellt. Neben dem NÖ Frauenlauf im Herbst findet seit 2021 auch ein virtueller Charity-Lauf im Frühjahr statt. „Im Mittelpunkt steht das soziale Engagement. Mit der Unterstützung unserer Teilnehmerinnen, Partner und Partnerinnen können wir auch heuer wieder Patientinnen und Patienten aus Niederösterreich helfen, die durch eine Krebserkrankung in eine finanzielle Notlage geraten sind“, betont Teschl-Hofmeister.

Die Teilnehmerinnen haben die Wahl zwischen drei Distanzen: 2,5 Kilometer, 5,2 Kilometer oder 9,8 Kilometer – je nach Kondition und persönlichem Ziel. „Laufen stärkt Körper und Geist, fördert den Stressabbau und kennt keine Altersgrenzen“, so die Landesrätin weiter. Neben Einzel- und Teamwertungen gibt es auch eine beliebte Generationenwertung: Zwei Frauen mit einem Altersunterschied von mindestens 20 Jahren bilden gemeinsam ein Team. Außerdem werden bei allen Erwachsenen-Bewerben 10-Jahres-Altersklassen gewertet. Auch der beliebte Kids-Run ist wieder Teil der Veranstaltung. Die Starts erfolgen gestaffelt, um den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausreichend Platz und Sicherheit zu bieten. Alle Informationen zum Event sowie die Anmeldung gibt es unter www.noe-frauenlauf.at

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]