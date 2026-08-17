Deloitte Österreich verstärkt den Bereich Strategy, Risk & Transactions

Wien (OTS) -

Seit August erweitert Thomas Gaber das Führungsteam von Deloitte Österreich. Mit seiner langjährigen Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie, Regulierung und Transformation baut er fortan die Bereiche Risk, Regulatory & Resilience weiter aus.

Deloitte Österreich erweitert die Partner-Ebene im Bereich Strategy, Risk & Transactions: Thomas Gaber (44) bringt seit Anfang August seine umfassende Expertise in der regulatorischen Beratung von Banken, Versicherungen und großen Unternehmen ein.

Der gebürtige Burgenländer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Graz, war dort Universitätsassistent und Doktorand und verfügt über langjährige Führungs- und Beratungserfahrung im Bereich Finance, Risk und Compliance. Seine Schwerpunkte liegen in der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger und innovativer Lösungen für komplexe regulatorische Anforderungen mit Fokus auf die Banken- und Versicherungsbranche. Bei Deloitte wird er fortan Unternehmenskundinnen und -kunden vor allem beim verantwortungsvollen Einsatz von AI-Lösungen, Optimierungen von regulatorischen Prozessen sowie der zukunftssicheren Gestaltung von Governance-Strukturen unterstützen.

Deloitte Österreich treibt mit Thomas Gaber den gezielten Ausbau des Beratungsangebots für die Finanzdienstleistungsbranche weiter voran.

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Foto Thomas Gaber Credits Caroline Han Nguyen

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.