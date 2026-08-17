- 17.08.2026, 08:26:02
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- OTS0009
Termine am 17. August 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 9.30 Uhr, Pressekonferenz „Evaluierung zum Wiener Jugendcollege“ mit Vizebürgermeisterin Barbara Novak, Sozialstadtrat Peter Hacker, AMS-Landesgeschäftsführerin Katharina Luger und dem Leiter für Strategie der Abteilung für Soziales, Sozial- und Gesundheitsrecht der Stadt Wien Peter Stanzl (2., Jugendcollege #advanced OST, Praterstraße 62, 1. Stock / Frontoffice – Präsentationsraum 1. Stock, Raumnummer 1-2.07)
(Schluss) red
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