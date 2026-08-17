FOTO ARSENAL WIEN eröffnet Zanele Muholi. We Are Here und Eric Asamoah. As Our Hearts Bow

Wien (OTS) -

Mit Zanele Muholi. We Are Here präsentiert FOTO ARSENAL WIEN erstmals in Österreich eine umfangreiche Einzelausstellung mit Arbeiten aus mehr als zwei Jahrzehnten. Über 120 Fotografien, Videos und Archivmaterial zeigen die Arbeit von Muholi (* 1972 in Umlazi, Südafrika) als visual activist für die Sichtbarkeit Schwarzer LGBTQIA+ Communities. Die Ausstellung thematisiert Identität, Gender, Erinnerung und Repräsentation und lädt dazu ein, bestehende Bilder und Perspektiven zu hinterfragen. Ein Begleitprogramm mit Führungen, Workshops und Kooperationen vertieft Themen wie queere Sichtbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe.

Die Ausstellung wird kuratiert von Marit Lena Herrmann (FOTO ARSENAL WIEN).

Gefördert durch: Stadt Wien Kultur, Deutsche Börse Photography Foundation

In Kooperation mit: Hasselblad Foundation, MEZEKERE, Österreichisches Filmmuseum, Queer Analog Darkroom Collective, Queer Museum Vienna

Medienpartner*innen, Media Kooperationen: Datum, DER GREIF, Der Standard, Ö1 Club

Der österreichische Fotograf Eric Asamoah (*1999 in Linz; lebt und arbeitet in Wien und Paris) untersucht in seinen Arbeiten Fragen von Identität, Erinnerung und Repräsentation – geprägt von transnationalen Perspektiven und gelebten Erfahrungen innerhalb der ghanaischen Diaspora. Asamoahs neues Projekt As Our Hearts Bow (2026) verbindet persönliche und archivalische Zugänge: Bilder aus Fotoalben der 1970er- bis 1990er-Jahre, überwiegend von den Frauen seiner Familie aufgenommen, treffen auf eine konzeptuelle Serie, die die Schuhe seiner Großmutter Lucy zeigen. Deren gealterte Lederoberflächen tragen sichtbare Spuren der Zeit und von Erfahrungen – und werden so zu stillen Zeugen eines bewegten Lebens.

Die Ausstellung wird kuratiert von Mona Schubert (FOTO ARSENAL WIEN und FOTO WIEN) und von der im Berliner Distanz Verlag erschienenen Publikation As Our Hearts Bow begleitet.

Gefördert durch: Stadt Wien Kultur, Deutsche Börse Photography Foundation

Medienpartner*innen, Media Kooperationen: Der Standard, Ö1 Club, Datum

Zanele Muholi. We Are Here und Eric Asamoah. As Our Hearts Bow

19. September 2026–10. Jänner 2027

Di–So 11:00-19:00 Uhr

FOTO ARSENAL WIEN

Pressegespräch

18. September 2026, 10:30 Uhr, FOTO ARSENAL WIEN. Zanele Muholi und Eric Asamoah sind anwesend.

Eröffnung (DE/EN/ÖGS)

18. September 2026, 19:00 Uhr, FOTO ARSENAL WIEN. Zanele Muholi und Eric Asamoah sind anwesend. Im Anschluss: DJ set kuratiert von Spice Mixers

Über FOTO ARSENAL WIEN

FOTO ARSENAL WIEN ist das neue Ausstellungshaus für Fotografie und lens-based media in Österreich. Von der Stadt Wien im März 2025 eröffnet, präsentiert und vermittelt die Institution zeitgenössische Fotografie in allen Erscheinungs- und Verwendungsformen. Als Plattform organisiert FOTO ARSENAL WIEN auch die FOTO WIEN, Österreichs größtes, biennal veranstaltetes Festival für Fotografie, und gemeinsam mit der Kunsthalle Wien das jährliche Festival Vienna Digital Cultures.

Weitere Informationen und Bildmaterial finden Sie unter: www.fotoarsenalwien.at/de/presse

FOTO ARSENAL WIEN

Arsenal Objekt 19A

1030 Wien

www.fotoarsenalwien.at

@foto_arsenal_wien