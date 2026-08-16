"Eine Schande für den Staat Israel und das ganze jüdische Volk"

Graz/Salzburg/Wien (OTS) -

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, Elie Rosen, hat die jüngsten Äußerungen des israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, auf das Schärfste verurteilt. Ben-Gvir hatte in einem Podcast-Gespräch mit Rom Braslavski, der als Geisel im Gazastreifen festgehalten worden war, gefordert, in Gaza jede Nacht „30 bis 40“ Personen gezielt zu töten. Dies solle ausdrücklich nicht nur Personen betreffen, von denen eine unmittelbare Gefahr ausgehe. Es gebe dort, so Ben-Gvir, Menschen, die es nicht verdienten zu leben und „nicht einmal Menschen“ seien.

„Itamar Ben-Gvir ist eine Schande für das gesamte jüdische Volk und eine Schande für den Staat Israel“, erklärte Rosen. Einmal mehr müsse die israelische Regierung sichtbare Konsequenzen ziehen und Ben-Gvir aus der Regierung entfernen. Ben-Gvir offenbare mit diesen Äußerungen erneut seine menschenverachtende Haltung und politische Gefährlichkeit.

Das Gespräch fand in der ersten Folge von Braslavskis Podcast „8. Oktober“ statt. Im Gespräch über die Folgen des Hamas-Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 kritisierte Ben-Gvir die zuletzt erfolgte Reduzierung israelischer Angriffe im Gazastreifen. Zugleich sprach er sich für israelische Siedlungen im gesamten Gazastreifen sowie für eine möglichst weitgehende Auswanderung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gebiet aus. Er stellte ausdrücklich klar, dass er in dieser Frage eine andere Position als Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vertrete.

Ben-Gvir sei sowohl eine Gefahr für die innere Sicherheit Israels als auch für die internationale Stellung des jüdischen Staates, so Rosen. „Es sind auch die jüdischen Gemeinden außerhalb Israels, die für diese Radikalität einen spürbaren und hohen Preis zu zahlen haben.“

Führt Israel Tag für Tag ins Abseits

Rosen bekräftigte, ein Verbleib Ben-Gvirs in der israelischen Regierung führe Israel Tag für Tag weiter ins Abseits. „Israel steht für eine jüdisch geprägte liberale Demokratie. Ben-Gvir gefährdet mit seinen ständigen Provokationen den Einsatz von Sicherheits- sowie Streitkräften und schadet den mühsamen diplomatischen Bemühungen – und ja, auch der pluralistischen israelischen Gesellschaft sowie Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt.“