Hanger: „FPÖ will verurteilten syrischen Folterknecht zurück nach Österreich holen: Luftschloss statt Festung!”

Wien (OTS) -

„Die FPÖ fordert nun tatsächlich, einen verurteilten Syrer zurück nach Österreich zu holen. Das zeigt einmal mehr: Innenminister Karner schiebt Kriminelle ab, die FPÖ möchte Kriminelle hereinholen. Während Österreich unter diesem Innenminister als erstes Land Europas wieder nach Syrien abschiebt, will die FPÖ einen Folterknecht auf Kosten der Steuerzahler zurück ins Land bringen und hier jahrelang in Haft versorgen. Das ist das wahre Gesicht der FPÖ - Luftschloss statt Festung”, so ÖVP-Abgeordneter Andreas Hanger.