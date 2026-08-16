  • 16.08.2026, 09:00:33
  • /
  • OTS0003

REMINDER: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit dänischem Migrationsminister

Arbeitsgespräch und anschließender Doorstep mit Innenminister Karner und dänischem Migrationsminister Bødskov, 17. August 2026, 11:45 Uhr

Wien (OTS) - 

Der dänische Migrationsminister Morten Bødskov besucht am 17. August 2026 Innenminister Gerhard Karner für ein Arbeitsgespräch mit anschließendem Doorstep.

Österreich und Dänemark gehören gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Griechenland zur „Gruppe der Umsetzer“. Zusammen arbeiten diese Staaten konkret und konsequent an der Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas.

Wann: 17. August 2026, 11:45 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/5b896hea

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright