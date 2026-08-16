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REMINDER: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit dänischem Migrationsminister
Arbeitsgespräch und anschließender Doorstep mit Innenminister Karner und dänischem Migrationsminister Bødskov, 17. August 2026, 11:45 Uhr
Der dänische Migrationsminister Morten Bødskov besucht am 17. August 2026 Innenminister Gerhard Karner für ein Arbeitsgespräch mit anschließendem Doorstep.
Österreich und Dänemark gehören gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Griechenland zur „Gruppe der Umsetzer“. Zusammen arbeiten diese Staaten konkret und konsequent an der Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas.
Wann: 17. August 2026, 11:45 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/5b896hea
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
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https://www.bmi.gv.at
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