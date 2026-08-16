Bundesheer: 33 neue Militärpolizisten erhalten Dienstabzeichen

Wien (OTS) -

Drei Soldatinnen und 30 Soldaten haben diese Woche ihre siebenmonatige Fachausbildung für die Militärpolizei abgeschlossen. Bei einem Festakt erhielten sie ihr Dienstabzeichen und sind damit berechtigt, selbstständig Amtshandlungen im Aufgabenbereich der Militärpolizei durchzuführen. Die Ausbildung absolvierten sowohl Chargen und Unteroffiziere als auch Offiziere. Die neuen Militärpolizisten werden künftig an folgenden Dienststellen eingesetzt: 13 in Wien, sieben in Graz, drei in Salzburg, zwei in Innsbruck, drei in St. Pölten und drei in Klagenfurt.

Der Fachausbildung für die Militärpolizei geht ein einwöchiges Aufnahmeverfahren voraus. Anschließend erwartet die Teilnehmer eine umfassende und vielseitige Ausbildung. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Rechtskunde, Kriminalistik, Verkehrsdienst, Einsatztraining, Körperausbildung, Spurensicherung und Psychologie. Dabei werden die angehenden Militärpolizisten gezielt auf Einsätze im In- und Ausland vorbereitet. Zusätzlich zur Fachausbildung für die Militärpolizei sind die jeweiligen militärischen Laufbahnkurse für Unteroffiziere und Offiziere zu absolvieren. Darüber hinaus bietet die Militärpolizei zahlreiche Spezialisierungsmöglichkeiten, etwa in den Bereichen Personenschutz, Diensthundewesen, Zugriff oder als Sonderermittler in der Kriminalistik.

Im Inland leistet die Militärpolizei einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit im militärischen Bereich. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem der Verkehrsdienst, Personen- und Fahrzeugkontrollen sowie die Sicherung militärischer Liegenschaften. Dienststellen der Militärpolizei gibt es in allen Bundesländern mit Ausnahme von Vorarlberg. Auch im Ausland kommt der Militärpolizei eine wichtige Rolle zu. Im Rahmen internationaler Militärpolizeieinsätze übernimmt sie unter anderem Aufgaben zur Aufrechterhaltung von Disziplin und Ordnung innerhalb der Militärkontingente, führt Ermittlungen durch und schützt Personal und Infrastruktur. Dabei arbeitet die österreichische Militärpolizei eng mit internationalen Partnern zusammen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gratuliert den neuen Militärpolizisten zu ihrem erfolgreichen Ausbildungsabschluss: „Die Soldatinnen und Soldaten haben eine fordernde und hochqualifizierte Ausbildung bestanden, darauf können sie stolz sein. Ich habe die Militärpolizei als sehr kompetente, vielseitige und leistungsstarke Truppe kennen und schätzen gelernt.“