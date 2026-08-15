ÖAMTC: Lange Wartezeiten vor dem Karawankentunnel (A11) am Samstag

Wien (OTS) -

Am Samstagvormittag kam es aufgrund des starken Urlauberverkehrs zu erheblichen Verzögerungen vor dem Karawankentunnel (A11) in Kärnten. Vor allem bei der Ausreise nach Slowenien mussten Reisende mit Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden rechnen.

Dichter Reiseverkehr herrschte zudem auf der Tauernautobahn (A10) in Salzburg in Fahrtrichtung Norden vor den Baustellenbereichen zwischen Flachauwinkl und Eben im Pongau sowie im Bereich der Tunnelgruppe Werfen.

Auf der Südautobahn (A2) Richtung Klagenfurt staute sich der Verkehr vor dem Baustellenbereich im Packabschnitt.

Auch in Tirol kam es zu Verkehrsbehinderungen. Auf der Fernpassstraße (B179) stockte der Verkehr zwischen dem Grenzübergang Füssen und Reutte. Im Zillertal wurde vor dem Brettfalltunnel (B169) die Blockabfertigung aktiviert. Vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden kam es bei der Ausreise nach Deutschland zu Zeitverlusten von rund 20 Minuten.

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Informationen zur aktuellen Verkehrslage: https://www.oeamtc.at/verkehrsservice oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner https://www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Fortsetzung möglich)