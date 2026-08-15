  • 15.08.2026, 10:10:02
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FPÖ – Berger zu Migrantenbanden: Ludwig und Karner haben Wien sicherheitspolitisch im Stich gelassen

FPÖ fordert mehr Polizei, Sicherheitsstadtrat und Abschiebung krimineller Ausländer

Wien (OTS) - 

„Wenn wegen bewaffneter migrantischer Jugendbanden Polizisten aus sechs Bundesländern nach Wien geholt werden müssen, ist das der Offenbarungseid der völlig gescheiterten Sicherheitspolitik von SPÖ und ÖVP“, erklärt der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ, Stadtrat Stefan Berger.

„Ludwigs SPÖ hat mit hohen Sozialleistungen einen Magneten für Zuwanderung geschaffen. Das Ergebnis sehen wir heute: Jugendbanden, Messer, Raub, Drogen und Revierkämpfe, während sich viele Wiener in Parks und im öffentlichen Raum nicht mehr sicher fühlen“, so Berger.

Auch ÖVP-Innenminister Karner habe versagt: „Wien hat viel zu wenige Polizisten. Statt endlich dauerhaft für ausreichend Personal zu sorgen, werden Beamte aus ganz Österreich nach Wien kommandiert und in Hotels untergebracht. Das ist keine Sicherheitspolitik, sondern eine Notoperation.“

Berger fordert einen radikalen Kurswechsel: „Wien braucht endlich einen Sicherheitsstadtrat – und den muss die FPÖ stellen. Kriminelle ausländische Banden müssen mit aller Härte bekämpft und ausländische Straftäter konsequent abgeschoben werden. Nur mit der FPÖ gibt es wieder Sicherheit statt Wegschauen und Schönreden.“

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