  • 14.08.2026, 15:37:33
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Hanger: „ÖVP sorgt für Sicherheit, FPÖ ist Partei der Faulenzer“

Innenminister sorgt für moderne Ausrüstung und zeitgemäße Ausbildung für Österreichs Polizistinnen und Polizisten

Wien (OTS) - 

„Die ÖVP sorgt für Sicherheit, die FPÖ ist die Partei der Faulenzer. Während die FPÖ versucht, das moderne Niveau der Ausbildung und der Ausrüstung schlechtzureden, hat Innenminister Gerhard Karner die einsatznahe Ausbildung und die Schutzausrüstung ständig weiterentwickelt. Die Einsatztrainingszentren in den Bundesländern sind ein klarer Ausdruck von Verantwortung und Fürsorge für die Polizistinnen und Polizisten – dafür stehen die Volkspartei und Innenminister Gerhard Karner. Die FPÖ zeigt sich einmal mehr als eine Partei der Polizistenhasser und der verantwortungslosen Sicherheitspolitik. Herbert Kickl hatte seine Chance als Innenminister und hat dabei beispiellos versagt“, so ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger.

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