- 14.08.2026, 14:30:32
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Aktueller Schienenersatzverkehr des City Airport Train
Aktuell verkehrt der City Airport Train im Schienenersatzverkehr mit mehreren Premium-Bussen pro Stunde, um die Verbindung zwischen Wien Mitte und dem Flughafen weiterhin zuverlässig zu gewährleisten. Die Fahrzeit beträgt rund 21 Minuten.
Die Haltestellen für die Schienenersatzverkehrs-Busse befinden sich in der Marxergasse bei der Kreuzung direkt gegenüber vom Einkaufszentrum The Mall. Am Flughafen halten die Busse vor dem Terminal 3.
Die gewohnten Betriebszeiten von 05:37 Uhr bis 23:37 Uhr werden aktuell beibehalten.
Für online gekaufte Tickets gilt derzeit ein -10% Rabatt. Inhaber:innen einer Wiener Linien Jahreskarte, eines KlimaTickets oder einer ÖBB Vorteilscard erhalten -50% Rabatt und Kinder unter 15 Jahren fahren gratis.
Das Reisegepäck kann problemlos in den CAT-Bussen befördert werden. Der CAT City Check-In ist allerdings ausgesetzt.
CAT-Tickets werden in den ÖBB-Fernverkehrszügen, den SEV-Bussen sowie bei Vienna Airport Bus anerkannt.
Rückfragen & Kontakt
City Air Terminal Betriebsgesellschaft m.b.H.
Mag. Julia Kemetner
Telefon: 06648356744
E-Mail: [email protected]
Website: https://cityairporttrain.com
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