Aktueller Schienenersatzverkehr des City Airport Train

Wien-Schwechat (OTS) -

Aktuell verkehrt der City Airport Train im Schienenersatzverkehr mit mehreren Premium-Bussen pro Stunde, um die Verbindung zwischen Wien Mitte und dem Flughafen weiterhin zuverlässig zu gewährleisten. Die Fahrzeit beträgt rund 21 Minuten.

Die Haltestellen für die Schienenersatzverkehrs-Busse befinden sich in der Marxergasse bei der Kreuzung direkt gegenüber vom Einkaufszentrum The Mall. Am Flughafen halten die Busse vor dem Terminal 3.

Die gewohnten Betriebszeiten von 05:37 Uhr bis 23:37 Uhr werden aktuell beibehalten.

Für online gekaufte Tickets gilt derzeit ein -10% Rabatt. Inhaber:innen einer Wiener Linien Jahreskarte, eines KlimaTickets oder einer ÖBB Vorteilscard erhalten -50% Rabatt und Kinder unter 15 Jahren fahren gratis.

Das Reisegepäck kann problemlos in den CAT-Bussen befördert werden. Der CAT City Check-In ist allerdings ausgesetzt.

CAT-Tickets werden in den ÖBB-Fernverkehrszügen, den SEV-Bussen sowie bei Vienna Airport Bus anerkannt.