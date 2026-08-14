- 14.08.2026, 13:12:02
- /
- OTS0048
AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: "Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft"
PK am 18. August 2026 mit FPNÖ Jugendsprecher Christian Brenner
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft“ mit FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner einzuladen.
Titel: Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft
Redner: FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner
Zeit: Dienstag, 18. August 2026, 10.00 Uhr MESZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 17. August 2026 bei [email protected].
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN