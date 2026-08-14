AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: "Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft“ mit FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner einzuladen.

Titel: Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft

Redner: FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner

Zeit: Dienstag, 18. August 2026, 10.00 Uhr MESZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 17. August 2026 bei [email protected] .

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.