  • 14.08.2026, 13:12:02
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AVISO! PK der FPÖ Niederösterreich: "Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft"

PK am 18. August 2026 mit FPNÖ Jugendsprecher Christian Brenner

Sankt Pölten (OTS) - 

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft“ mit FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner einzuladen.

Titel: Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft

Redner: FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner

Zeit: Dienstag, 18. August 2026, 10.00 Uhr MESZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 17. August 2026 bei [email protected].

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

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