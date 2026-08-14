Cool down mit der Niederösterreich-CARD

St. Pölten (OTS) -

Eintauchen in unterirdische Erlebniswelten oder durchatmen in luftiger Höhe: Abkühlung ist gefragt und mit der Niederösterreich-CARD ist Erfrischung garantiert - von historischen Gemäuern und kühlen Abenteuerwelten über frische Bergluft bis hin zu Frei- und Naturbädern wartet ein vielfältiges Angebot auf die ganze Familie.

„Für alle, die im Urlaub etwas gemeinsam unternehmen wollen oder am Wochenende Abwechslung suchen, ist die Niederösterreich-CARD im Sommer ein ‚echt cooler‘ Tipp“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Rund 750.000 Ausflüge werden allein in den Sommermonaten jedes Jahr unternommen, und viele Ausflugsziele versprechen Abkühlung und Spaß gleichermaßen – beim Baden, Höhlen Erforschen oder Wanderausflug in die frische Bergwelt.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, betont: „Der Sommer ist der optimale Anlass, um den Ausflug gleich zu einem Kurzurlaub auszudehnen. Die Niederösterreich-CARD ist dafür die perfekte Begleitung: Egal, ob zum Abkühlen, um Neues zu entdecken oder etwas dazu zu lernen – Österreichs beliebteste Ausflugskarte bietet heuer rund 365 Ausflugsziele.“

Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD, erklärt: „Beliebte Ausflugsziele im Sommer sind natürlich die 40 Bäder, die mit der Niederösterreich-CARD kostenlos ausprobiert werden können. Wunderbar erfrischend sind aber auch Höhlen, Erlebniswelten am Fluss und im Weinkeller sowie Burgen und Schlösser mit kühlen Innenräumen und spannenden Ausstellungen.“

Während oben die Temperaturen steigen, bleibt es im „Erdinneren“ erfrischend kühl - z. B. im Retzer Erlebniskeller, in der Hermannshöhle bei Kirchberg am Wechsel (sie ist Niederösterreichs größte Tropfsteinhöhle), in der Nixhöhle Frankenfels mit ihren Tropfsteingebilden und „Bergmilch“-Ablagerungen aus Wasser und Kalk, dem „Nix“, oder in der Ötscher-Tropfsteinhöhle am Rand des Naturparks. Direkt ans Wasser und durch die Schlucht geht es in der Erlebniswelt Mendlingtal bei Göstling, wo man „auf dem Holzweg“ viel über Holztriften und historische Arbeits- bzw. Transportwege lernt und dem kraftvollen Lauf des Wassers folgt.

Um 0,5 bis ein Grad Celsius sinkt die Temperatur pro hundert Höhenmeter bergauf: So sind die Temperaturen selbst an Hochsommertagen am Berg meist angenehmer als im Tal. Die Annaberger Lifte z. B. führen mit der Niederösterreich-CARD auf 1.300 m Seehöhe, gegen Aufpreis ist auch ein Zipline-Flug möglich. In die kühle Bergwelt geht es mit Kabinen- oder Sessellift beispielsweise auch auf Schneeberg und Rax, Mariazeller Bürgeralpe, Erlebnisalm Mönichkirchen, Gemeindealpe Mitterbach, Ötscher, Semmering, Muckenkogel oder Hochkar. Besonders abenteuerlich in den Bergen wird es bei einer Talfahrt mit dem Eibl Jet in Türnitz oder im Waldseilgarten Hirschenkogel am Semmering.

Meterdicke Schloss- und Burgmauern mit kleinen Fensteröffnungen ersetzen zum Teil die moderne Klimaanlage. Kulturaffine und geschichtsinteressierte Ausflüglerinnen und Ausflügler nützen die Niederösterreich-CARD beispielsweise für Besuche von Schloss Hof, Schloss bzw. Schlosspark Laxenburg, die Schallaburg, Araburg, Burg Liechtenstein, Burgruine Aggstein, Renaissanceschloss Rosenburg, Schloss Eckartsau, für die Schlösser Artstetten, Jedenspeigen, Grafenegg, für die Benediktinerstifte Melk und Göttweig oder die Stifte Heiligenkreuz, Klosterneuburg, Lilienfeld.

Erfrischung versprechen überdies der Erlebnispark beim Eis-Greissler in Krumbach sowie die Wasser- und Abenteuerspielplätze bei DIE GARTEN Tulln oder in den Kittenberger Erlebnisgärten.

Und natürlich geht es mit der Niederösterreich-CARD auch ins kühle Nass: Rund 40 Frei- und Naturbäder in ganz Niederösterreich kann man damit einmal kostenlos besuchen, möglich sind Naturbadeteiche und Strandbäder ebenso wie Freizeitzentren und Freibäder.

Die Niederösterreich-CARD ist für Erwachsene zum Preis von 89 Euro (bei Verlängerung 84 Euro) und für Jugendliche (Jahrgang 2010-2020) um 48 Euro (bei Verlängerung 45 Euro) bei allen Vertriebspartnern und im Online-Shop erhältlich. Für Kinder (Jahrgang 2021-2026) ist sie kostenlos.

Alle Tipps online auf www.niederoesterreich-card.at/ausflugstipps-zum-abkuehlen Urlaubsideen und weitere Ausflugstipps auch auf www.niederoesterreich.at

Für weitere Rückfragen: NÖ Werbung, Sophie Seeböck, Tel.: 02742/9000-19844, E-Mail [email protected] und [email protected]