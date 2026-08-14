Zum EM-Gold: Getragener Wettkampfschuh von Leo Neugebauer kommt unter den Hammer!

Baden-Baden (OTS) -

Gold bei der Leichtathletik-EM und ein persönliches Erinnerungsstück: Leo Neugebauer stiftet anlässlich seines Europameister-Titels einen seiner getragenen Wettkampfschuhe für den guten Zweck. Mit seiner persönlichen Signatur macht er ihn zu einem einzigartigen Stück Sportgeschichte und zeigt damit auch abseits der Wettkampfstätte Einsatz und soziales Engagement

Für Leichtathletikfans bietet sich nun eine einmalige Gelegenheit, das authentische Andenken an Neugebauers EM-Triumph zu ersteigern: Exklusiv bei United Charity kommt der Schuh auf www.unitedcharity.de bis zum 2. September 2026 unter den Hammer.

Wer mitbietet, kann sich damit ein ganz persönliches Andenken an den Europameister sichern und gleichzeitig den guten Zweck unterstützen.

Die Auktion ist Teil des Krone-Sporthilfe Specials von United Charity. Dort werden zahlreiche weitere exklusive Sammlerstücke aus der Welt des Sports versteigert.

Die Erlöse der Charity-Auktionen kommen der Österreichischen Sporthilfe zugute - einer gemeinnützigen und unabhängigen Organisation, die durch ihre Unterstützung einen wichtigen Beitrag zur sozialen Absicherung von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern mit und ohne körperliche Behinderung leistet.