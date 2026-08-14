  • 14.08.2026, 12:45:02
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SPÖ-Termine von 17. bis 23. August 2026

Wien (OTS) - 

DIENSTAG, 18. August 2026

11.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt verabschiedet die Teilnehmerinnen für die Damen-Volleyball-EM (Haus des Sports, Wien).

MITTWOCH, 19. August 2026

10.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Verleihung der Journalismuspreise von Sports Media Austria teil (Haus des Sports, Wien).

DONNERSTAG, 20. August 2026

12.15 Uhr Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner besucht im Rahmen der Sommertour der SPÖ-Frauen den Hanna-Sturm-Gedenkstein in Klingenbach.

15.00 Uhr Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nimmt im Rahmen der Sommertour der SPÖ-Frauen am Dialog mit den SPÖ-Frauen im Weinwirtshaus Klingenbach teil (Feldgasse 1, Klingenbach).

FREITAG, 21. August 2026

18.30 Uhr „SPÖ im Dialog“ im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour & SPÖ-Frauen-Sommertour: SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner nehmen gemeinsam mit Landesfrauenvorsitzender, LAbg. Renate Heitz sowie Landesparteivorsitzendem, Landesrat Martin Winkler am Sommerfest der SPÖ-Frauen Oberösterreich teil (Das Anton, Am Volksgarten 1, Linz).

SAMSTAG, 22. August 2026

18.00 Uhr „SPÖ im Dialog“ im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour & SPÖ-Frauen-Sommertour: SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner besuchen das La Cafè (Kaiserstr. 2, Bregenz).

SONNTAG, 23. August 2026

9.00 Uhr „SPÖ im Dialog“ im Rahmen der „Ordnen statt Spalten“-Tour & SPÖ-Frauen-Sommertour: SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Bundesministerin, SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner besuchen das Café Restaurant am Tivoli (Adele-Obermayr-Straße 14, Innsbruck).

(Schluss) bj/lw

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