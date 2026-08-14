Grüne Wien/Prack: Ludwigs Schweigen ist eines Bürgermeisters unwürdig – es braucht endlich volle Aufklärung

Wien (OTS) -

„Bürgermeister Ludwig kann sich keinen weiteren Tag in Schweigen hüllen. Er muss endlich für Aufklärung sorgen. Die bisher von Ludwig vorgebrachten Halbsätze, wonach er den Inhalt der Gespräche nicht kennen würde und er nicht dabei gewesen sei, sind nichts anderes als hilflose Schutzbehauptungen. Dieses Schweigen und Wegducken ist eines Bürgermeisters unwürdig“, so Georg Prack, Klubobmann der Wiener Grünen, zu den erneuten Medienberichten in der Causa Ruck.

Oberste Priorität müsse die vollständige Aufklärung der Vorwürfe haben, auch rund um eine mögliche Einflussnahme auf Bauprojekte. „Angesichts dessen, dass der Bürgermeister und sein engstes Umfeld in den Ruck-Files mehrfach direkt genannt werden, ist er dringend dazu aufgerufen, alle Vorwürfe, insbesondere rund ums AUVA-Rehazentrum in Meidling, lückenlos aufzuklären. Wir Grüne werden alle parlamentarischen Mittel nutzen, um für Aufklärung zu sorgen“, so Prack.

Viele Brandherde – ein Muster

„Ob bei den drastischen Budgetkürzungen, den Hitzewellen in der Stadt oder bei den massiven Missständen im Marktamt – es zeigt sich überall das Bild eines Bürgermeisters, der lieber abtaucht und schweigt, als die Stadt souverän zu führen und die Wiener:innen schnell und klar zu informieren. Das ist nicht nur mutlos, das ist auch hilflos“, so Prack abschließend.