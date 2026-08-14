Die US Open 2026 live auf JOYN & PULS 4: Weltklasse-Tennis mit Lilli Tagger, Filip Misolic & Co. ab 30. August

Wien (OTS) -

Von 30. August bis 13. September blickt die Tenniswelt nach Flushing Meadows: Die US Open 2026, das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, sind exklusiv frei empfangbar auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Tennisfans dürfen sich auf die großen Stars des Tennis und auf geballte rot-weiß-rote Tennis-Power freuen. Mit Shooting-Star Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Sinja Kraus stehen drei Damen und Filip Misolic bei den Herren fix im Hauptbewerb. Julia Grabher, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Lukas Neumayer und Joel Schwärzler müssen über die Qualifikation.



Ex-ÖTV-Asse als Experten-Team auf JOYN & PULS 4

Die US Open 2026 werden von der erfahrenen JOYN- und PULS 4-Sport-Crew begleitet. Die Kommentator:innen Mario Hochgerner, Bianca Ambros, Florian Knöchl, Phillip Hajszan und Lukas Kapun führen die Zuseher:innen durch das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Unterstützt werden sie von den ehemaligen österreichischen Tennis-Assen Stefan Koubek, Julian Knowle und Dennis Novak, die mit ihrer internationalen Erfahrung exklusive Einblicke, Analysen und Hintergrundgeschichten aus der Welt des Spitzentennis liefern.



Welche Spiele werden gezeigt?

Täglich zwei Spiele aus dem Hauptbewerb live ab 16:45 Uhr auf JOYN (30. August bis inklusive Viertelfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts veröffentlicht

live ab (30. August bis inklusive Viertelfinale) – die ausgewählten Spielpaarungen werden auf https://www.joyn.at/bts veröffentlicht Eine Herren-Achtelfinal-Partie am 6. September live auf JOYN & PULS 4

am live auf Je ein Damen- und Herren-Halbfinale live auf JOYN & PULS 4

live auf Das Damen-Finale am Samstag, den 12. September, ab 22:00 Uhr live auf JOYN & PULS 4

am live auf Das Herren-Finale am Sonntag, den 13. September, ab 19:25 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Durch eine Sublizenz von Sportdeutschland.TV und Medien-Partnerschaft mit der DOSB New Media GmbH, gibt es die US Open ab 30. August exklusiv frei empfangbar in Österreich auf JOYN und PULS 4 zu sehen. Die Streaming-Plattform JOYN ist kostenlos und überall verfügbar – am Smart-TV, in den App-Stores und im Web unter https://www.joyn.at/.



Die US Open 2026 ab Sonntag, 30. August 2026 live auf JOYN & PULS 4