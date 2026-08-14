SPÖ-Seltenheim an FPÖ: „Kunasek leugnet jetzt sogar, dass die FPÖ den Klimawandel leugnet – absurder geht’s nicht“

Wien (OTS) -

„Die FPÖ leugnet den Klimawandel – und jetzt leugnet der FPÖ-Landeshauptmann Kunasek in einem Interview auch noch allen Ernstes, dass die FPÖ den Klimawandel leugnet. Absurder geht’s wirklich nicht mehr“, sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Während Österreich diesen Sommer unter extremer Hitze leidet, bagatellisiert die FPÖ die Folgen der Klimakrise. „Auf ihrer eigenen Website spricht die FPÖ von ‚eingebildeter Hitze-Panik‘ und rückt die Rekordhitze in die Nähe ihrer Corona-Verschwörungserzählungen. FPÖ-Chef Kickl hat schon vor Jahren die Erderwärmung infrage gestellt und behauptet, es sei ‚mehr als umstritten‘, ob der Mensch überhaupt Einfluss auf das Klima habe. Klimawandel-Leugnung und das Kleinreden wissenschaftlicher Erkenntnisse haben in der FPÖ System“, so Seltenheim. „Vielleicht sollte Kunasek einmal nachlesen, was seine eigene Partei und sein eigener Obmann seit Jahren zum Klimawandel verbreiten“, sagt Seltenheim, und weiter: „Bei der FPÖ gilt offenbar: Wenn die eigenen Aussagen unangenehm werden, tut man einfach so, als hätte es sie nie gegeben – nur heißer wird es trotzdem. Die Klimakrise verschwindet nicht, nur weil die FPÖ sie kleinredet.“

Während die FPÖ vor der Klimakrise die Augen verschließt, arbeitet die SPÖ in der Bundesregierung daran, Österreich klimafit zu machen und die Menschen vor den Folgen der Erderhitzung zu schützen. „Wir haben den Klimacheck für Gesetze beschlossen, bauen erneuerbare Energien und E-Ladestellen aus, investieren in Klimaforschung und stärken die Biodiversität und den Schutz natürlicher Lebensräume“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. Seltenheim verweist dabei auf wichtige Maßnahmen der Bundesregierung zum Schutz vor Hitze: „Mit der Hitzeschutzverordnung schützen wir Arbeitnehmer*innen an besonders heißen Tagen und wir bauen rechtliche Hürden ab, um den Einbau von Klimageräten in Wohnungen zu erleichtern. Maßnahmen wie diese sind auch für die Mehrheit der Österreicher*innen wichtig – übrigens auch für 64 Prozent der FPÖ-Sympathisant*innen, wie eine aktuelle Umfrage im ‚Standard‘ zeigt“, so Seltenheim. (Schluss) bj/lw