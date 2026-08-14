AVISO, 1./2.9.: Zusammenhalt in Europa - Bundespräsident trifft Staatsoberhäupter der deutschsprachigen Länder in Tirol

Wien (OTS) -

Nach 2019 in Linz lädt Bundespräsident Alexander Van der Bellen von 1. bis 2. September 2026 seine Amtskollegen aus Liechtenstein, Belgien, Deutschland, Luxemburg und aus der Schweiz in seine Heimat Tirol ein.

Für den 1. September ist in Innsbruck am Bergisel ein gemeinsames Arbeitsmittagessen geplant. Danach werden die Staatsoberhäupter auf den Stubaier Gletscher fahren und von dort weiter auf das Schaufeljoch zum TOP OF TYROL.

Abends wird vor der Hofburg in Innsbruck der in Tirol traditionelle landesübliche Empfang zu Ehren der Staatsoberhäupter stattfinden.

Am 2. September ist in Alpbach eine Arbeitssitzung zum Thema „How Europe Wins“ geplant. Im Anschluss werden die Staatsoberhäupter mit Stipendiatinnen des European Forum Alpbach zusammentreffen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehenden medienöffentlichen Terminen herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist ausschließlich mit einer gesonderten Anmeldung für den jeweiligen Medientermin unter [email protected] (Familienname/Vorname/Geburtsdatum/Funktion/Medium) bis 27.08., 12:00 Uhr möglich.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Teilnahme ohne fristgerechte Anmeldung nicht möglich ist.

Medienprogramm

Dienstag, 1. September 2026

11.30 Uhr: Begrüßung der Staatsoberhäupter durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen/Foto- und Videopoint (Restaurant 1809/Bergisel/6020 Innsbruck)

anschl.: Familienfoto (Restaurant 1809/Bergisel/6020 Innsbruck)

bei Schlechtwetter: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Museum Tirol Panorama (Bergisel/6020 Innsbruck)

anschl.: Familienfoto (Restaurant 1809/Bergisel/6020 Innsbruck)

14:00 Uhr: Fahrt auf den Stubaier Gletscher

Foto- und Videopoint auf der Aussichtsplattform TOP of TYROL auf 3.2010 Höhenmeter/Foto-Videopoint (Schaufeljoch/Stubaier Gletscher/6450 Mutterbergalm)

Hinweis: Die Teilnahme von Medienvertreterinnen und -vertretern ist am TOP of TYROL nur eingeschränkt möglich.

Hinweis: Bitte achten Sie auf entsprechende Ausrüstung (festes Schuhwerk/wärmere, winddichte Überkleidung/Sonnenbrille...).

Bei Schlechtwetter entfällt dieser Medientermin.

19.30 Uhr: Landesüblicher Empfang zu Ehren der deutschsprachigen Staatsoberhäupter und Partnerinnen mit Ehrenformationen der Tiroler Traditionsverbände (Hofburg/6020 Innsbruck)

Mittwoch, 2. September 2026

10.00 Uhr: Begrüßung der Staatsoberhäupter durch EFA-Präsident Othmar Karas, Landeshauptmann Anton Mattle und Bürgermeister Markus Bischofer in Alpbach/Foto- und Videopoint (Congress Centrum/6236 Alpbach)

10.15 Uhr: Offizielle Begrüßung durch Othmar Karas/ Foto- und Videopoint (Erwin Schrödinger Saal/Congress Centrum/ 6236 Alpbach)

12.15 Uhr: Gemeinsamer Gang zum Treffen mit Stipendiat:innen im Alpbacher Hof/Foto- und Videopoint (6236 Alpbach)