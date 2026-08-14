Hattmannsdorfer/Totschnig: Beteiligungsprozess zur Gestaltung des Augartens startet

Wien (OTS) -

Mit dem Projekt „Zukunftsplan Augarten 2035“ startet ein breit angelegter Beteiligungsprozess zur zukünftigen Entwicklung des Wiener Augartens. Von 13. August bis 10. September 2026 können Interessierte an einer Online-Umfrage teilnehmen und sich für den Zukunftsdialog Augarten anmelden. Ziel ist es, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Fachleuten sowie den zahlreichen Institutionen im Augarten eine langfristige Strategie für die nachhaltige Weiterentwicklung des Areals zu erarbeiten.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Wirtschaftsminister: „Gemeinsam mit jenen Personen, die den Augarten täglich nutzen, wollen wir einen Ort für Lebensqualität, Begegnung und Geschichte gestalten. Denn der Augarten ist neben einer historischen Parkanlage vor allem auch ein wichtiger Standortfaktor für Wien, ein touristischer Anziehungspunkt und ein bedeutender Raum für Kultur, Freizeit und Lebensqualität. Mit einer langfristigen Strategie und gezielten Investitionen sichern wir das baukulturelle Erbe der Republik, stärken die internationale Strahlkraft Wiens und setzen nachhaltige Impulse für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Österreich.“

Norbert Totschnig, Umweltminister: „Der Augarten ist eines der bedeutendsten Gartendenkmäler Österreichs, grüne Lunge mitten in Wien und zugleich unverzichtbares Naherholungsgebiet. Im Augarten verbinden sich Ökologie, Geschichte und gelebter Alltag. Diesen einzigartigen Ort wollen wir gemeinsam und dauerhaft für kommende Generationen sichern und als lebendigen Teil unseres grünen Kulturerbes weiterentwickeln.“

Sämtliche Rückmeldungen aus der Online-Umfrage und dem Zukunftsdialog werden ausgewertet und fließen in das künftige Arealentwicklungskonzept ein. Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses werden Anfang 2027 öffentlich präsentiert.

Gemeinsam Zukunft gestalten

Der Beteiligungsprozess bildet den Auftakt zur Erarbeitung eines umfassenden Arealentwicklungskonzepts. Dieses betrachtet den Augarten als zusammenhängendes Gesamtsystem und soll eine langfristige Entwicklungsperspektive schaffen. Im Mittelpunkt stehen der Erhalt des historischen Gartendenkmals und des baukulturellen Erbes, die Anpassung an die Herausforderungen des Klimawandels, die Sicherung einer hohen Aufenthaltsqualität sowie die Weiterentwicklung des Augartens als öffentlicher Natur-, Kultur- und Begegnungsraum.

„Die Weiterentwicklung des Augartens gelingt nur im Dialog mit der Bevölkerung. Ein offener Beteiligungsprozess bildet die Grundlage, das kulturelle Erbe nachhaltig voranzubringen und den Augarten als Begegnungsstätte zu stärken. Die Generalsanierung des Atelier Augarten ist der erste Schritt“, erklärt Markus Wimmer, Burghauptmann-Stellvertreter

„Die Erhaltung des Augartens unter Berücksichtigung des Klimawandels und der steigenden gesellschaftlichen Herausforderungen erfordert einen verantwortungsvollen Blick in die Zukunft, und das Arealkonzept schafft die Grundlage dafür, dass der Augarten auch weiterhin nachhaltig entwickelt werden kann“, unterstreicht Gerd Koch, interimistischer Leiter der HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten

Online-Umfrage und Zukunftsdialog

Alle Interessierten sind eingeladen, sich aktiv am Beteiligungsprozess zu beteiligen. Die Online-Umfrage bietet die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen, Wünsche und Ideen zur Zukunft des Augartens einzubringen.

Ergänzend dazu findet am 13. Oktober 2026 im Palmenhaus Augarten der „Zukunftsdialog“ statt. In moderierten Gesprächsrunden können sich Bürgerinnen und Bürger, Fachleute sowie Vertreterinnen und Vertreter der verantwortlichen Institutionen vertieft austauschen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Zukunftsdialogs werden aus allen Anmeldungen per Zufallsprinzip ausgewählt, um eine möglichst vielfältige Zusammensetzung sicherzustellen. Unabhängig davon werden sämtliche Beiträge aus der Online-Umfrage in den weiteren Strategieprozess einbezogen.

Die Ergebnisse des Beteiligungsprozesses werden im Jänner 2027 öffentlich vorgestellt.

Der vielfältige Augarten

Der Augarten ist seit mehr als 250 Jahren ein Ort der Erholung, der Natur, der Kultur und der Begegnung. Als historisches Gartendenkmal, öffentliche Grünanlage und bedeutender Teil des kulturellen Erbes Österreichs erfüllt er eine wichtige Funktion für die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener.

Gleichzeitig verändern der Klimawandel, ein steigender Nutzungsdruck und das Wachstum der angrenzenden Stadtquartiere die Anforderungen an die Gartenanlage. Mit dem „Zukunftsplan Augarten 2035“ soll deshalb gemeinsam mit der Bevölkerung und den beteiligten Institutionen eine langfristige Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des gesamten Areals geschaffen werden.

Der Augarten steht im Eigentum der Republik Österreich. Das Arealentwicklungskonzept wird gemeinsam vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, der Burghauptmannschaft Österreich sowie der HBLFA für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten umgesetzt.

Alle Daten zum Beteiligungsprozess:

Online-Umfrage: 13. August bis 10. September 2026

Anmeldung Zukunftsdialog: bis 10. September 2026

Zukunftsdialog: 13. Oktober 2026, Palmenhaus Augarten