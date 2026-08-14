Erinnerungen auf großer Leinwand: Österreich-Rallye im PBZ Korneuburg

St. Pölten (OTS) -

Im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Korneuburg wurde für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Reihe von großformatigen Bildern als sogenannte „Österreich-Rallye“ zur Erinnerungsarbeit gestaltet. „Erinnerungsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Biographiearbeit in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren. Durch Sinneseindrücke, wie vertraute Gerüche, Musik oder wie im PBZ Korneuburg mit Bildern können bei unseren Bewohnerinnen und Bewohnern positive und wertvolle Erinnerungen geweckt werden“, ist Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt.

Im PBZ Korneuburg verwandelte sich die Galerie im ersten Stock in die sogenannte „Österreich-Rallye“. Großformatige Bilder mit Beschriftungen der österreichischen Landeshauptstädte laden zum Entdecken, Erinnern und Verweilen ein. Neun Bilder mit Sehenswürdigkeiten aus Wien, Linz, Graz etc. hängen in Augenhöhe und können von den Bewohnerinnen und Bewohnern besichtigt werden. „Unser Ziel war es, mit den Bildern Erinnerungen an besondere Orte, Reisen und Erlebnisse aus früheren Jahren wachzurufen. Durch die Möglichkeit, die Motive regelmäßig auszutauschen, bleiben die Eindrücke lebendig und sorgen immer wieder für neue Gespräche und schöne Erinnerungsmomente“, berichten die stellvertretende Pflegedirektorin Suzana Saric und der Kaufmännische Direktor Christian Seidl.

Weitere Informationen: Barbara Schindler-Pfabigan, NÖ LGA – Gesundheitsregion Weinviertel GmbH, Tel.: +43 676 858 70 38420, E-Mail: [email protected]