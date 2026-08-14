Neue Folge „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ und „Storno“ von Maria Muhar als ORF-Premiere

Wien (OTS) -

20 Jahre Satiregeschichte mit den besten Parodien, Sketches und Außenreportagen: Eine neue Folge von „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ bringt am Dienstag, dem 18. August 2026, um 21.50 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON das Beste und Lustigste aus dem Kultformat von Stermann und Grissemann. Weiter geht „DIE.NACHT Sommerfrische“ um 22.20 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON mit der ORF-Premiere von Maria Muhars Kabarettprogramm „Storno“. Beim Aufpassen auf das Kind ihrer Freundin tauchen viele existenzielle Fragen auf.

„Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind in Paraderollen als „Die Fischers“, als Top-Ermittler in „Soko Donau“ und als Horrorausgabe der TV-Köche „Andi & Alex“ zu sehen. Es gibt Highlightparodien auf Spitzenpolitiker wie Alexander Van der Bellen, Norbert Hofer und Herbert Kickl oder die Verlegerlegende Wolfgang Fellner. Auch die ganz speziellen Versionen von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ dürfen genauso wenig fehlen wie die „Willkommen Österreich“-Außenreporter:innen Hermes, Dave, Marc Carnal und Hazel Brugger. Mit dabei sind natürlich auch die Synchron-Anarchos von Maschek.

„Maria Muhar: Storno“ (um 22.20 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Maria Muhar wird in Gegenwart von Kindern „knorrig, zittrig und komischerweise immer männlich“. Eigentlich muss sie arbeiten und ist gereizt. Das Letzte, was sie jetzt gebrauchen kann, ist, auf den Nachwuchs ihrer Freundin aufzupassen und sich von einem oberg'scheiten Volksschüler die Welt erklären zu lassen. Nutzt aber nichts, da muss sie durch. Im Laufe des Abends stauen sich substanzielle Fragen auf: Ist das Leben zu kurz, um Kinder zu kriegen oder zu kurz, um keine zu kriegen? Soll man in herausfordernden Situationen wirklich man selbst sein? Muss man mit dem Theaterintendanten tatsächlich übers Stillen sprechen? Und dann ist da an diesem Abend die immer wiederkehrende Frage: Wo bleibt eigentlich ihre Freundin?

Die weiteren „Sommerfrische“-Kabarett-Termine:

25. August: Severin Gröbner „ÜberHaltung“

1. September: Tricky Niki „Größenwahn“ (ORF-1-Premiere)

8. September: Heidelbeerhugo „10-Meter-Turm“ (ORF-Premiere)