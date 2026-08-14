Leder & Schuh AG stellt Weichen für die Zukunft des Schuhhandels

Graz (OTS) -

Die Leder & Schuh AG (LSAG) setzt ihre strategische Weiterentwicklung konsequent fort und schärft die Profile ihrer beiden Vertriebslinien HUMANIC und SHOE4YOU. HUMANIC positioniert sich als HOUSE of BRANDS, einem kuratierten Multibrand-Konzept, das internationale Top-Marken, Designer- und Trendlabels sowie die eigenen HUMANIC Marken unter einem Dach vereint. SHOE4YOU richtet sein Angebot klar auf die Bedürfnisse der ganzen Familie aus und verbindet ein breites Markenportfolio mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Alltagstauglichkeit. Mit eigenständigen Markenprofilen, gezielten Sortimentsschwerpunkten und der konsequenten Verzahnung von stationärem und digitalem Handel stellt die LSAG beide Vertriebslinien zukunftsorientiert auf.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 bildet dafür eine solide Grundlage: Der Umsatz erhöhte sich von rund 371 Millionen Euro auf rund 378 Millionen Euro, der Rohertrag stieg von 153,2 Millionen Euro auf 155,5 Millionen Euro bei stabiler Rohertragsmarge. Auf dieser Basis treibt die LSAG die bereits begonnenen strategischen Maßnahmen weiter voran und setzt dabei insbesondere auf eine klare Markenpositionierung, relevante Sortimente und die Weiterentwicklung des kanalübergreifenden Einkaufserlebnisses.

„Wir sehen im Schuhhandel große Chancen. Kund:innen suchen heute nicht einfach nur eine möglichst große Auswahl, sondern Orientierung, starke Marken und ein Einkaufserlebnis, das inspiriert. Genau dort setzen wir mit der klaren Positionierung von HUMANIC und SHOE4YOU an. Unser Anspruch ist es, die Zukunft des Schuhhandels aktiv mitzugestalten“, so Armin Weger, CEO der Leder & Schuh AG.

HUMANIC SPORTS erweitert das HOUSE of BRANDS

Ein wesentlicher Baustein der strategischen Weiterentwicklung ist HUMANIC SPORTS. Mit dem neuen Konzept baut HUMANIC seine Kompetenz im Bereich Performance-Sneaker gezielt aus. Im Mittelpunkt stehen internationale Marken wie On, Adidas, Nike, Asics, New Balance, Brooks, Hoka und Salomon.

HUMANIC reagiert damit auf ein verändertes Konsumverhalten: Performance-Sneaker verbinden heute sportliche Funktionalität, Komfort und Design und sind längst Teil des urbanen Alltags. Unter dem Claim „For your best performance. Every day.“ wird dieses Segment künftig noch stärker innerhalb des HOUSE of BRANDS positioniert.

Starke Basis für die nächsten Entwicklungsschritte

Zusätzliche Perspektiven für die weitere Entwicklung eröffnet auch die seit Frühjahr 2026 bestehende neue Eigentümerstruktur. Mit Mass und Advance Capital Partners hat die Leder & Schuh AG starke Partner an ihrer Seite, die den eingeschlagenen Wachstumskurs des Unternehmens unterstützen. Gleichzeitig bleibt Leder & Schuh eigenständig aufgestellt und mit seinem Hauptsitz in Graz verankert.

„Mit Mass haben wir einen starken und langfristig orientierten Partner gewonnen. Gemeinsam verfügen wir über eine bedeutende Position im europäischen Schuhhandel und können unsere jeweiligen Stärken gezielt zusammenführen. Die Verbindung aus Markenkompetenz, operativer Exzellenz und gemeinsamer Wachstumsambition schafft eine stabile Basis, um neue Potenziale zu nutzen und die weitere Entwicklung der Leder & Schuh nachhaltig voranzutreiben“, so Weger.

Auf dieser Basis will die Leder & Schuh AG ihren eingeschlagenen Kurs konsequent fortsetzen. Im Fokus stehen die weitere Schärfung des Markenportfolios, der Ausbau strategischer Markenpartnerschaften, die Erschließung neuer Wachstumssegmente sowie die konsequente Weiterentwicklung eines kanalübergreifenden Einkaufserlebnisses.

Über die Leder & Schuh AG