„Ganz intim: Mein Körper - Unsere Verhütung“ - Frauengesundheit Wien präsentiert Info Web-Seite

Wien (OTS) -

Spätestens, wenn es mit dem Urlaubsflirt oder nach dem Daten inniger wird, stellt sich die Frage wie man verhütet und wie man sich vor sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt. Die Anwendung von Verhütungsmitteln ist nach wie vor primär für Frauen konzipiert. Angesichts der Fülle an hormonellen und nicht-hormonellen Methoden fragen sich viele: Welche Verhütung passt zu mir? Wie zuverlässig und wie langfristig soll die Methode sein? Was passt zu meiner derzeitigen Lebensphase? Und: Wie funktioniert mein Zyklus und welche Aufgaben haben meine Geschlechtsorgane? Die große Auswahl an Verhütungsmethoden macht eine Entscheidung nicht leicht. Eine Orientierungshilfe bietet die neue Info-Webseite „Ganz intim. Mein Körper - Unsere Verhütung“ der Frauengesundheit Wien.

„Dieser digitale Kompass bietet einen Überblick über die Vor- und Nachteile aller aktuellen Verhütungsmittel, über ihre Wirksamkeit und Verwendung. Man kann sich damit gut auf ein Gespräch bei einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen vorbereiten“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Zielgruppe der Info-Webseite sind nicht nur Frauen: „Männer haben bis auf das Kondom noch wenig Alternativen, selbst zu verhüten. Ich lade alle Männer ein, sich mit Verhütung auseinander zu setzen und mit ihrer Partnerin über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden zu sprechen. Verantwortung fürs Verhüten ist keine reine Frauensache“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

Info-Webseite und Beratungsstellen helfen bei einer sehr individuellen Entscheidung

Die Themen Fruchtbarkeit und Verhütung begleiten Frauen über einen langen Lebensabschnitt, rund 35 bis 38 Jahre lang. Von der ersten Regel bis zur Menopause durchleben Frauen unterschiedliche Phasen, zeitweise als Single, zeitweise in einer Beziehung. „Frauenleben sind vielfältig. Verhütung erfordert deshalb sehr individuelle Entscheidungen“, sagt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch. Die Info-Webseite „Ganz intim“ informiert darüber, ob ein Verhütungsmittel für fernreisende Frauen, für stillende, für rauchende oder für mehrgewichtige Frauen geeignet ist. Eine Tabelle gibt einen Überblick über die Kosten. Angeführt sind Beratungsstellen in Wien, die eine kostenfreie Verhütungsberatung anbieten. Denn Verhütungsberatung wird derzeit nicht von den Gesundheitskassen abgedeckt.

Thematisiert wird auch Hilfe bei sexualisierter Gewalt: „Sexualität darf immer nur im gegenseitigen Einverständnis stattfinden – nur Ja heißt Ja! Es ist wichtig, zu erkennen, wann eine sexualisierte Handlung Gewalt ist und sich dagegen zu wehren“, sagt Stadträtin Elke Hanel-Torsch. Die Info-Webseite „Ganz intim“ verweist zu den Wiener Gewaltschutz-Einrichtungen.

Stolz statt Scham: Auf nach Bella Genitalia!

„Um Lust und Sexualität zu genießen, ist es nicht nur wichtig, sich vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen: Es braucht den wohlwollenden Blick auf den eigenen Körper und das Wissen über die weiblichen Geschlechtsorgane“, sagt Kristina Hametner, Leiterin von Frauengesundheit Wien. „Mädchen und Frauen haben oft wenig Vorstellung über ihren Menstruationszyklus, wissen nicht wie bedeutsam die Klitoris für ihr Lustempfinden ist. Sie ekeln sich, weil sie nicht wissen, dass Ausfluss in der Unterhose normal ist. Es ist wichtig, die weiblichen Genitalien aus der Scham- und Tabuzone herauszuholen.“ Die Info-Webseite „Ganz intim“ lädt daher zu einer Entdeckungsreise zu den äußeren und inneren weiblichen Genitalien, die im Schulunterricht meist unerwähnt bleiben: Vorgestellt werden Körperteile wie die Großen Vorhof-Drüsen, die bei Erregung die Vagina befeuchten, oder die Klitoris, deren Dimension und Nervenstruktur der Medizin lange Zeit unbekannt waren. Damit setzt das Wiener Programm für Frauengesundheit einen Beitrag zur sexuellen Bildung und zum Körperwissen.