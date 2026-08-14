- 14.08.2026, 08:15:32
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- OTS0002
Termine am 14. August in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien mit FPÖ-Gemeinderat Lukas Brucker zu „Sachverhaltsbekanntgabe System Ludwig/Ruck: Alle Details“ (1., Rathaus, Landtagsklub FPÖ Wien, Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss) red
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