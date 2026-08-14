Öffentlicher Produktrückruf: Bluemoon2025 Handels GmbH ruft zwei Plüschprodukte zurück

Wien (OTS) -

Die Bluemoon2025 Handels GmbH ruft folgende zwei Produkte zurück:

1. Collectible Plüschfigur

Barcode: 61911421957360

2. Collectible Plush Ornament

Barcode: 39000040910

Im Rahmen amtlicher Untersuchungen durch die AGES wurden Sicherheitsmängel festgestellt. Bei den Produkten können sich kleine Bestandteile lösen. Dadurch besteht insbesondere für Kleinkinder Verschluckungs- bzw. Erstickungsgefahr.

Beim Produkt mit dem Barcode 61911421957360 wurde zusätzlich eine scharfe Spitze festgestellt, durch die Verletzungsgefahr bestehen kann. Die betroffenen Produkte wurden von der AGES im Rahmen der Risikobewertung als „ernstes Risiko“ eingestuft. Kundinnen und Kunden werden gebeten, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden und in unsere Verkaufsstelle zurückzubringen.

Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg zurückerstattet. Rückgabe: Bluemoon2025 Handels GmbH,Graben 31, 1010 Wien. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.