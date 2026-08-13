ÖVP-Ofenauer: Wachsamkeit gegenüber russischer Spionage ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) -

„Russische Nachrichtendienste versuchen gezielt, unser Land auszuspähen und zu destabilisieren. Dass das Bundesheer seine Soldatinnen und Soldaten aktiv warnt und für diese Gefahr sensibilisiert, ist genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Wenn die Grünen jetzt lautstark ein konsequenteres Vorgehen fordern, dann sei ihnen gesagt: Genau dieses konsequente Vorgehen findet bereits statt. Während Grünen-Abgeordnete David Stögmüller und Meri Disoski Presseaussendungen schreiben und Anträge ankündigen, handelt unsere Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Sie beweist einmal mehr, dass sie die Sicherheit Österreichs ernst nimmt und entschlossen agiert, statt wegzuschauen. Wer Spionageabwehr ernst meint, unterstützt die Arbeit des Bundesheeres und des Abwehramtes, anstatt sie für parteipolitisches Kleingeld zu instrumentalisieren. Spionageabwehr beginnt bei der Aufmerksamkeit jedes Einzelnen. Wer die Sicherheit unserer Republik schützen will, muss die Bedrohung beim Namen nennen, und genau das tun wir", sagt ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer. „In diesem Kontext sieht man einmal mehr, dass wir dringend eine Ausweitung der Befugnisse für unsere Nachrichtendienste brauchen, damit wir solchen Bedrohungen entschieden entgegentreten können“, so Ofenauer.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass unsere Soldatinnen und Soldaten für hybride Bedrohungen sensibilisiert werden. Gerade die Angehörigen der Miliz stehen mitten im zivilen Leben und sind damit ein potenzielles Ziel für nachrichtendienstliche Anbahnungsversuche. Wer selbst Uniform trägt, versteht: Spionageabwehr ist keine abstrakte Theorie, sondern gelebte Praxis im Dienst unserer Republik. Das Abwehramt leistet hier hervorragende Arbeit und jede Meldung aus der Truppe stärkt unsere Resilienz gegenüber jenen, die Österreich schaden wollen", so Ofenauer weiter.