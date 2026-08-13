Wien (OTS) -

Der dänische Migrationsminister Morten Bødskov besucht am 17. August 2026 Innenminister Gerhard Karner für ein Arbeitsgespräch mit anschließendem Doorstep.

Österreich und Dänemark gehören gemeinsam mit Deutschland, den Niederlanden und Griechenland zur „Gruppe der Umsetzer“. Zusammen arbeiten diese Staaten konkret und konsequent an der Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas.

Wann: 17. August 2026, 11:45 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/5b896hea

AVISO: Doorstep nach Arbeitsgespräch mit dänischem Migrationsminister

Arbeitsgespräch zur Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas

Datum: 17.08.2026, 11:45 Uhr

Ort: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres

Herrengasse 7

1010 Wien